BLG稱霸「英雄聯盟」 半個娛樂圈沸騰 第一個發文的是他

中國電競戰隊BLG拿下「英雄聯盟」S16全球總決賽冠軍。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： BLG在英雄聯盟S16全球總決賽擊敗Gen奪冠，時隔1834天替LPL再捧世界賽獎盃，並引發龔俊、羅雲熙、張靚穎等眾多文體名人跨界祝賀。

中國電競戰隊BLG拿下「英雄聯盟」S16全球總決賽冠軍，擊敗南韓 強敵Gen，時隔5年再為LPL賽區捧回世界賽獎盃。這場勝利不只點燃電競圈，更意外引來半個娛樂圈跨界祝賀，龔俊、羅雲熙、張靚穎、汪蘇瀧，以及體操世界冠軍張博恆、乒乓球奧運 冠軍樊振東 等20多位文體名人紛紛發文，掀起社群熱潮。

綜合媒體報導，娛樂圈演員組反應相當熱烈。龔俊率先發文：「BLG牛！！！！！！！！！」，一口氣連用9個驚嘆號，難掩興奮。羅雲熙隨後接著喊出：「我！們！是！冠！軍！」，以逐字加上驚嘆號的方式表達激動。演員李佳航則是LPL資深粉絲，全程關注賽事，甚至激動到捶腿，反應相當真實。

歌手也加入慶祝行列。張靚穎發文表示：「我說怎麼這麼早突然醒了，原來是有原因的…時隔1834天，我們是冠軍！」汪蘇瀧則在活動現場當著全場觀眾喊出祝賀，分享奪冠喜悅。

體育圈同樣熱鬧。體操世界冠軍張博恆上午8時11分發文：「這個夜沒有白熬，激動程度絲毫不亞於自己奪冠。」樊振東則在半決賽後留言：「高山已登，長河已渡，飛越傳奇，劍指紐約。」此外，胡春楊、相聲演員張九南、劉彰等人也陸續表態，張九南更細數BLG一路過關斬將的晉級歷程。

BLG此次奪冠之路格外受到矚目，單屆賽事接連擊敗HLE、DK、T1、Gen等4支南韓LCK戰隊，還打破LPL多年來對陣T1的BO5不勝魔咒。時隔1834天再度登頂，隊中選手Knight並獲選總決賽最有價值選手（FMVP）。這場勝利不僅寫下戰隊新紀錄，也讓跨越電競、娛樂與體育圈的祝賀接連湧現。

中國電競戰隊BLG拿下「英雄聯盟」S16全球總決賽冠軍，龔俊發文祝賀。(取材自微博)

羅雲熙花式慶祝BLG奪冠。(取材自微博)