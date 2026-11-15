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甩開「海大壯」 42歲海陸瘦20斤再扮紫薇 網友認不出

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42歲海陸瘦身後，臉部輪廓與五官變化引發網友熱議。(取材自錢江晚報)
42歲海陸瘦身後，臉部輪廓與五官變化引發網友熱議。(取材自錢江晚報)

AI摘要

文章摘要整理：

42歲海陸瘦身20斤後再扮紫薇，重現《新還珠格格》經典造型，並以影片回應過去「海大壯」嘲諷，但外貌變化也再度引發網友討論。

42歲大陸女演員海陸近日瘦身20斤(10公斤)後，再度穿上「新還珠格格」中紫薇的經典戲服，重現15年前的角色造型。她自嘲當年因身形遭網友取笑，被冠上「海大壯」稱號，如今再扮紫薇，直言「心酸委屈成過去」，不過臉部輪廓與五官變化也引發網友熱議。

海陸14日在社群平台發布影片，分享瘦身前後的造型對比。她表示：「當年很多人叫我海大壯，瘦了20斤後，再穿上這些衣服。」影片中，她不僅換上紫薇的經典服裝，也重新演繹劇中台詞，熟悉的造型勾起觀眾回憶。

錢江晚報報導，當年「新還珠格格」播出時，海陸因骨架較大、身形較圓潤，遭部分網友以「海大壯」調侃。這次重新穿上戲服，她以「歡迎紫薇入宮來，心酸委屈成過去，從此心花朵朵開」回應過往嘲諷，展現已放下昔日負面評價的態度。

不過，海陸瘦身後的外貌也成為討論焦點。有網友認為她下頜線更加明顯、身形纖細，與當年模樣差異不小；也有人注意到她的眼睛大小似乎不同，直言一時認不出。部分留言甚至質疑臉部變化，但相關說法並無證據，不能據此認定她曾接受整形手術。

對於瘦身方式，海陸此前曾否認刻意節食，表示體重減少主要來自跳舞、走秀及戶外運動等日常興趣，飲食並未刻意減量。

據報導，海陸1984年出生於河南，畢業於上海戲劇學院表演系，曾演出「我家有喜」、「因為愛情有多美」等作品；如今再扮紫薇，喚起觀眾對經典劇集的回憶，也讓她當年的身形爭議與如今的外貌變化再次受到關注。

42歲海陸近日瘦身20斤再穿「新還珠格格」中紫薇的經典戲服，網友驚呼差點認不出。...
42歲海陸近日瘦身20斤再穿「新還珠格格」中紫薇的經典戲服，網友驚呼差點認不出。(取材自錢江晚報)

精華 FAQ

  • 她在瘦身20斤後，於社群平台分享重穿《新還珠格格》紫薇戲服的影片，藉此重現15年前角色造型，也以行動回應當年被取笑的經歷。

  • 《新還珠格格》播出時，海陸因骨架較大、身形較圓潤，遭部分網友以「海大壯」調侃，成為她當年曾面對的外貌爭議。

  • 她表示體重下降主要靠跳舞、走秀和戶外運動，並未刻意節食；但她瘦身後下頜線更明顯、五官輪廓改變，也讓部分網友直言一時認不出。

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