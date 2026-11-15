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葉蒨文在南京檔案館找到母親14歲照片 獲復刻仿真件留念

香港新聞組／香港15日電
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葉蒨文（左）與林子祥（右）在南京籌備14日「白頭到老 WE ARE ONE」演唱...
葉蒨文（左）與林子祥（右）在南京籌備14日「白頭到老 WE ARE ONE」演唱會，走訪母親舊居與母校，於南京檔案館尋獲外公外婆及母親戶籍卡，母親14歲舊照驚艷亮相，勾起滿滿家族回憶。（取材自小紅書）

AI摘要

文章摘要整理：

葉蒨文為南京巡演走訪母親故居、母校與檔案館，意外找到母親14歲照片及戶籍卡，獲復刻留念，也讓她更深感受到南京是母親的故土。

歌手葉蒨文與林子祥為14日「白頭到老 WE ARE ONE」巡迴演唱會南京站作準備期間，走訪葉蒨文母親的母校南京師大附中和舊居，並在南京檔案館找到外公、外婆與母親14歲時的戶籍卡，葉蒨文表示南京是母親的故土。

葉蒨文母親舊居位於「三步兩橋」一帶。據紅星新聞、現代快報報導，葉蒨文在南京師大附中的學籍檔案中，看到母親年輕時的照片和學習卡。

在南京市檔案館，葉蒨文還找到外公、外婆和母親三人的戶籍卡，卡上的母親當時只有14歲。卡上附有母親14歲時的登記照，葉蒨文看到後感嘆「她好小啊」，畫像裡的少女眉目清麗，樣貌驚艷。

這是整趟行程中最令她動容的一幕，那是她從未完整見過的母親模樣，過去聽聞的往事因而變得真切。檔案館其後按原始尺寸為她復刻三張仿真件留念。

葉蒨文憶述，外公生前說南京話時，常把「鞋子」說成「孩子」。她表示，南京是母親的故土，是承載家族回憶的地方。她自稱一半是南京人，如今算是回到家鄉。

報導提到，關於葉蒨文的家庭背景，她母親祖籍江蘇，但公開資料未有註明具體市縣，父親則是廣東中山人。

葉蒨文1961年出生於台北市，華語流行樂女歌手、影視演員。她憑《祝福》、《瀟灑走一回》等金曲奠定樂壇天后地位，與林子祥的婚姻及凍齡狀態備受矚目。

葉蒨文南京尋根，在檔案館「遇見」14歲的媽媽。（取材自紅星新聞）
葉蒨文南京尋根，在檔案館「遇見」14歲的媽媽。（取材自紅星新聞）

葉倩文母親年輕時照片。（取材自紅星新聞）
葉倩文母親年輕時照片。（取材自紅星新聞）

精華 FAQ

  • 她與林子祥為「白頭到老 WE ARE ONE」巡迴演唱會南京站做準備，並趁行程走訪母親的母校南京師大附中、舊居及南京檔案館，尋找家族相關資料。

  • 她找到外公、外婆與母親3人的戶籍卡，其中母親當年只有14歲，卡上還附有14歲時的登記照，讓她首次完整看見母親年少時的模樣。

  • 因為南京是母親的故土，也承載著外公、外婆與家族回憶。她聽著外公生前的南京話長大，這次重返南京，感覺像是回到自己的家鄉。

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