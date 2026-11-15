港星汪明荃佛山開唱 在大飯店辦吃席 鮑魚、乳豬…歌迷：划算

汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又能邊吃邊看演出，都覺得划算。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 79歲的汪明荃在佛山酒店宴會廳以圓桌吃席形式開唱，票價按席計算且菜色豐富，引發網民熱議與好評。

79歲的港星汪明荃日前在廣東佛山南海一家酒店宴會廳開唱，觀眾以圓桌分席入座，邊享用宴席邊看演出，每席限坐10人，人均花費約逾600元（人民幣，下同，約90美元），引發網民熱議。

綜合內地媒體報導，汪明荃近日在佛山開唱，場地並非體育館，而是酒店的大型宴會廳，座位則是用餐的圓桌，這場演出令人聯想到婚宴場面。

根據該酒店官方帳號的介紹，汪明荃音樂會（南海站）於7日晚舉行，票價按席計算：VIP特等席6988元、一等席6688元、二等席6288元，每席限坐10人。菜單共有十餘道菜式，包括鴻運脆皮大金豬、清蒸游水東星斑、陳皮蒸六頭鮮鮑及焦糖羅氏蝦等。網民折算後，認為人均花費約600餘元，性價比不俗。

酒店前台人員表示，汪明荃當晚演唱十餘首歌曲，現場每位觀眾都有機會與她互動。歌迷既可近距離接觸汪明荃，又能邊吃邊看演出，歌迷都覺得這樣的安排划算。

相關視頻在社交平台發布後，引起網民討論。有網民認為，遠比在體育館裡舉著螢光棒站足全場來得實在，吃飯時還能與偶像近距離接觸，是體貼觀眾的安排；也有網民形容，一邊聽歌一邊與朋友同桌用餐，很配合歌迷的年齡層；另有人稱讚老牌藝人懂得照顧觀眾感受，評論區被「適配感」三字刷屏。

汪明荃人稱「阿姐」，1947年生於上海，約1966年入行，在電視、唱歌、粵劇及主持等領域成就卓越，名曲《萬水千山總是情》傳唱數十年，至今仍活躍於螢幕。

汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又能邊吃邊看演出，都覺得划算。（視頻截圖）