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港星汪明荃佛山開唱 在大飯店辦吃席 鮑魚、乳豬…歌迷：划算

香港新聞組／香港15日電
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汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又...
汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又能邊吃邊看演出，都覺得划算。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

79歲的汪明荃在佛山酒店宴會廳以圓桌吃席形式開唱，票價按席計算且菜色豐富，引發網民熱議與好評。

79歲的港星汪明荃日前在廣東佛山南海一家酒店宴會廳開唱，觀眾以圓桌分席入座，邊享用宴席邊看演出，每席限坐10人，人均花費約逾600元（人民幣，下同，約90美元），引發網民熱議。

綜合內地媒體報導，汪明荃近日在佛山開唱，場地並非體育館，而是酒店的大型宴會廳，座位則是用餐的圓桌，這場演出令人聯想到婚宴場面。

根據該酒店官方帳號的介紹，汪明荃音樂會（南海站）於7日晚舉行，票價按席計算：VIP特等席6988元、一等席6688元、二等席6288元，每席限坐10人。菜單共有十餘道菜式，包括鴻運脆皮大金豬、清蒸游水東星斑、陳皮蒸六頭鮮鮑及焦糖羅氏蝦等。網民折算後，認為人均花費約600餘元，性價比不俗。

酒店前台人員表示，汪明荃當晚演唱十餘首歌曲，現場每位觀眾都有機會與她互動。歌迷既可近距離接觸汪明荃，又能邊吃邊看演出，歌迷都覺得這樣的安排划算。

相關視頻在社交平台發布後，引起網民討論。有網民認為，遠比在體育館裡舉著螢光棒站足全場來得實在，吃飯時還能與偶像近距離接觸，是體貼觀眾的安排；也有網民形容，一邊聽歌一邊與朋友同桌用餐，很配合歌迷的年齡層；另有人稱讚老牌藝人懂得照顧觀眾感受，評論區被「適配感」三字刷屏。

汪明荃人稱「阿姐」，1947年生於上海，約1966年入行，在電視、唱歌、粵劇及主持等領域成就卓越，名曲《萬水千山總是情》傳唱數十年，至今仍活躍於螢幕。

汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又...
汪明荃近日在佛山一間酒店的大型宴會廳開唱，座位則是用餐的圓桌，歌迷可近距離接觸又能邊吃邊看演出，都覺得划算。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 演出地點不是體育館，而是廣東佛山南海一家酒店的宴會廳，觀眾以圓桌分席入座，邊吃宴席邊看表演，氣氛很像婚宴場面。

  • 票價是按席計算，VIP特等席6988元、一等席6688元、二等席6288元，每席限坐10人，折算後人均大約600多元，含十餘道菜式。

  • 不少人認為比在體育館站著看演出更實在，能邊吃邊近距離接觸偶像，也符合較成熟歌迷的需求，因此紛紛稱這樣的安排很划算。

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