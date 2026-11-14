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戲說從頭╱「太陽雨」醉吻 楊超越喊卡後不敢對視 董思成耳根紅

娛樂新聞組／綜合報導
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楊超越(右)和董思成在「今天是太陽雨」中相互治癒。(取材自微博)
楊超越(右)和董思成在「今天是太陽雨」中相互治癒。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

《今天是太陽雨》憑藉楊超越、董思成的雨夜醉吻戲爆紅，帶動劇集熱度與收視雙雙攀升，兩人青澀又真實的互動成為追劇亮點。

大陸女星楊超越搭配董思成主演的青春治癒劇「今天是太陽雨」開播後迅速竄紅，不僅網播熱度持續攀升，近日播放的「雨夜醉酒吻」更成為名場面。劇中，楊超越酒後大膽獻吻，隔天明明記得一清二楚，卻故意裝失憶，讓董思成氣得當面控訴「我畫地為牢啊」，一追一躲的曖昧互動引爆討論，相關話題接連登上熱搜。

「今天是太陽雨」由貓的樹執導，開播前芒果TV、湖南衛視雙平台預約量已突破250萬，上線後播放量迅速突破4億，芒果TV站內熱度也傳出突破5億；湖南衛視首播收視同樣亮眼，實時收視峰值達0.4504%，拿下同時段省級衛視第一，網路與電視雙線表現不俗。

「今天是太陽雨」近日迎來第一場吻戲。(取材自微博)
「今天是太陽雨」近日迎來第一場吻戲。(取材自微博)

劇中，楊超越飾演家境清寒、個性倔強的生物系學生鄭雨，董思成則飾演因病休學、性格清冷的學長陳硯周。兩人原本是獎學金競爭對手，卻在相處過程中逐漸理解彼此，從互相較勁到成為生命中的依靠。

最讓觀眾上頭的，就是近日播出的雨夜吻戲。平時習慣壓抑情緒的鄭雨，帶著醉意，踮起腳尖問陳硯周，「要我怎麼哄你，你才能笑一下？」隨後主動吻上對方，突如其來的親密舉動，讓兩人的曖昧關係瞬間升溫。但沒想到隔天酒醒，鄭雨明明記得整個過程，卻故意謊稱自己喝醉失憶，試圖逃避責任。陳硯周則在眾人玩「折手指」遊戲時當場拆穿她，委屈說出「我畫地為牢啊鄭雨」，讓這段戀情的拉扯更添甜虐滋味。

有趣的是，這場吻戲竟是楊超越與董思成進組後拍攝的第一場對手戲。導演刻意打亂拍攝順序，希望透過高情緒濃度的親密戲，讓兩位剛認識的演員迅速進入角色。拍攝當晚恰逢下雨，氣溫偏低，現場工作人員得知兩人開機首日就要拍吻戲，紛紛起鬨喊加油，沒想到楊超越一臉疑惑反問，「這種戲有什麼好加油的？」展現一貫直率性格。

兩人在宣傳直播及採訪中也坦言初次見面就拍親密戲，彼此都很緊張，導演喊卡後甚至害羞到不敢對視，董思成更被發現耳根泛紅。這份沒有刻意營造的青澀感，反而讓觀眾覺得格外真實。相較於公式化的甜寵橋段，兩人從暗戀、試探到勇敢靠近的情感變化，也成為「今天是太陽雨」吸引觀眾追劇重要原因。

精華 FAQ

  • 最受討論的是雨夜醉酒吻戲，楊超越飾演的鄭雨酒後主動親吻董思成飾演的陳硯周，隔天又故意裝失憶，讓曖昧拉扯與甜虐感瞬間升溫。

  • 該劇開播前預約量突破250萬，上線後播放量迅速超過4億，芒果TV站內熱度傳出破5億，湖南衛視首播實時收視峰值也達0.4504%，表現相當亮眼。

  • 這場吻戲是兩人進組後的第一場對手戲，導演刻意先拍高情緒親密戲，現場又遇上雨天低溫，兩人喊卡後害羞不敢對視，董思成還被發現耳根泛紅。

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