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「小城良方」倒追肖戰暴紅 姜妍被考古「主持名場面」超圈粉

娛樂新聞組／綜合報導
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姜妍除了演戲，主持功力也獲得不少好評。(取材自微博)
姜妍除了演戲，主持功力也獲得不少好評。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

姜妍因《小城良方》走紅後，過往主持表現被網友重新挖掘，尤其白玉蘭獎頒獎典禮的臨場反應與高情商互動，讓她被讚為被演戲耽誤的主持人才。

近期由肖戰、姜妍主演的「小城良方」收視與口碑雙雙開紅盤，劇中姜妍飾演爽朗潑辣的東北殯儀館老闆娘「艾辰」，對肖戰飾演的高冷醫生「劉錚亮」直球追愛，自然純熟的演技更讓她人氣攀升，不少觀眾紛紛被圈粉，也連帶翻出她過往的「隱藏技能」，「姜妍太適合當主持了」意外衝上熱搜，引發全網熱議。

許多劇迷在考古姜妍的演藝經歷時，意外發現她不僅是能把「艾辰」演得活靈活現的白玉蘭獎最佳女配角，跨界拿起主持棒更是穩得讓人忘了她是演員出身。其中最為人津津樂道的「名場面」，莫過於第30屆上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮。

當時，非科班出身的姜妍與資深主持人曹可凡搭檔，在串場互動中拋出「把心情比喻成一道菜」的提問。面對男星靳東選擇「餃子」，並一路延伸聊到角色故事與老百姓能吃上肉餡餃子的樸素期許，現場氣氛瞬間變得厚重、極難接話。

然而，姜妍卻展現了教科書級別的臨場反應。她沒有生硬捧場，而是溫柔且精準地回應，「餃子其實和您特別貼切，情緒都包在裡面，很內斂。」這句話既巧妙呼應了餃子的意象，又完全貼合靳東沉穩內斂的氣質，分寸感拿捏得恰到好處。網友大讚這份「火候」根本是她常年在灶台前練出來的。

其實，姜妍的高情商與幽默感早已有跡可循。除了與曹可凡、周濤、任魯豫等專業名嘴同台時都能篤定放鬆、不搶鋒頭，連搭檔「小城良方」的肖戰都曾在追劇團活動上公開盛讚「魅力是姜妍最不值一提的優點」，肯定她在片場讓人極度舒適的合作氛圍。

早年綜藝節目中，當有嘉賓犀利追問黃曉明是否做過醫美導致場面一度尷尬時，也是姜妍笑著打趣一句「『毒瘤』算嗎？」，瞬間化解危機、逗笑全場。

入行20年，姜妍憑藉「南來北往」與「小城良方」接連交出亮眼代表作，戲裡她能演活充滿煙火氣的東北大妞，戲外則以溫婉大氣、懂傾聽又會接梗的特質征服觀眾。難怪網友紛紛敲碗，希望這位「被演戲耽誤的寶藏主持人」未來能有更多機會站上大型晚會舞台，繼續用她獨特的鬆弛感療癒全場。

精華 FAQ

  • 她在劇中飾演爽朗潑辣的艾辰，與肖戰對戲自然純熟，帶動收視與口碑。觀眾被她圈粉後，也開始翻找她過往表現，進而發現她其實很有主持潛力。

  • 在第30屆上海電視節白玉蘭獎頒獎典禮上，姜妍面對靳東以「餃子」談出厚重話題時，機智回應「餃子其實和您特別貼切，情緒都包在裡面，很內斂」，成功接住全場。

  • 因為她不只演得出色，主持時也能穩住節奏、接話自然，還常以幽默化解尷尬，和專業主持人同台也不怯場，展現高情商與強大的現場掌控力。

肖戰

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