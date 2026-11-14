相隔10年 那英驚喜合體蔡健雅同台飆唱 雙天后重現經典

那英(左)與蔡健雅相隔10年再度同台。（圖／躍耳娛樂提供）

華語樂壇兩大金曲歌后那英與蔡健雅驚喜世紀合體！那英日前舉辦「我來，因為你在」巡迴演唱會杭州站，邀來蔡健雅擔任嘉賓，兩人上一次同台是2016年蔡健雅「列穆尼亞」巡迴演唱會北京站，如今相隔整整10年，雙方再次舞台上相見。

當晚兩人特別選唱蔡健雅的經典代表作「Letting Go」，熟悉的前奏一響起，全場瞬間爆出震耳欲聾的歡呼與尖叫聲，演出中，那英渾厚且極具穿透力的嗓音，為歌曲注入不同於原曲的廣闊與層次；蔡健雅充滿情感與故事感的聲線則與之相互輝映，兩人時而交替吟唱、時而展現渾然天成的默契和聲，將歌曲張力推向巔峰，成為當晚最難忘的舞台時刻。

事實上，那英與蔡健雅的深厚情誼源自音樂，當年蔡健雅擔任那英專輯「那又怎樣」的製作人，兩人在合作過程中建立起難得的情誼。對蔡健雅而言，這段緣分更有著格外特別的意義，因為那英正是她「第一位喜歡的華語歌手」，從最初的欣賞與崇拜，一路走到攜手製作、成為彼此珍惜的音樂摯友，這場暌違10年的再度合唱，不僅讓經典歌曲綻放嶄新光彩，也為兩人歷久彌新的友誼寫下最動人的註腳。