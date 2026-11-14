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機場遭私生擠倒 田曦薇單手撐地窘樣被圍拍 事後說這3字

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦微近來演藝事業持續攀升，人氣愈來愈旺。(取材自微博)
田曦微近來演藝事業持續攀升，人氣愈來愈旺。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

田曦薇在長沙機場疑遭私生與代拍推擠摔倒，單手撐地仍被圍拍，事件引發輿論撻伐，經紀公司也發聲明強調其人身安全已受威脅。

大陸人氣女星田曦薇憑藉甜美外型與自然演技圈粉無數，演藝事業持續攀升，但近日她在行程中遭遇推擠意外，讓人捏把冷汗。13日，她現身長沙機場時，疑似遭大批私生飯及代拍人員圍堵推擠，過程中疑似重心不穩跌倒，甚至一度以單手撐地，狼狽畫面在網路曝光後迅速引爆輿論，粉絲怒批追星行為已嚴重逾越界線。

據網路流傳影片可見，田曦薇當天抵達長沙，原本有意停下腳步與現場粉絲打招呼，沒想到周圍人群突然湧上，現場一度陷入混亂。她在推擠過程中不慎跌倒，頭髮也被擠得凌亂。但最令人擔憂的是，即使她已摔在地上，周圍仍有不少人拿著手機及攝影設備近距離圍拍。相關畫面曝光後，網友紛紛質疑現場安保不足，連藝人最基本的人身安全都無法獲得保障。

田曦薇遭推擠疑似重心不穩跌倒，甚至一度以單手撐地。(取材自微博)
田曦薇遭推擠疑似重心不穩跌倒，甚至一度以單手撐地。(取材自微博)

相關事件迅速登上熱搜，田曦薇雖在微博超話簡短報平安「我沒事」，但因未說明具體傷勢，引發粉絲要求經紀公司交代。面對輿論壓力，所屬公司「浩瀚星緣」發布嚴正聲明，指出她近期私人行程多次遭私生尾隨追逐、圍堵拍打車窗等極端行為，已危及人身安全與公共秩序，呼籲外界切勿衝擊安保防線。

不少人在留言區氣憤直呼，「人都摔在地上了還在怼臉拍，這根本不是追星是騷擾」、「旁邊一個保鑣都沒有嗎？出事了誰負責」，也有目擊粉絲心疼表示，「她本來還笑著想跟大家打招呼，結果下一秒就被擠倒，看得真的好窒息」。

然而，聲明並未完全平息粉絲怒火。支持者翻出過往紀錄指出，田曦薇今年7月曾遭私生跟蹤至住所，8月又在杭州遭代拍圍堵辱罵，10月出席線下活動時也曾被人群擠到牆角，如今再度發生摔倒事件，顯示她的安全問題並非單一偶發狀況。

不少粉絲質疑，公司不能每次都僅以發聲明草草帶過，呼籲應明確交代田曦薇的實際傷勢，並增派貼身保鑣、必要時依法究責。藝人擁有知名度，並不代表必須犧牲私人生活與人身安全，從跟蹤住處到機場圍堵，這次意外再次凸顯追星文化中最不該被忽視的安全界線。

精華 FAQ

  • 她疑似在抵達長沙機場時遭大批私生飯與代拍推擠，過程中重心不穩跌倒，甚至以單手撐地。即使已摔倒，周圍仍有人近距離拍攝，引發外界強烈不滿。

  • 因為畫面顯示她已經跌倒在地，仍有人持續怼臉拍攝，讓外界認為追星行為已明顯越界，甚至危及藝人人身安全，也質疑現場安保是否足夠。

  • 田曦薇先在微博超話簡短報平安稱「我沒事」，但未說明傷勢；公司則發聲明指她近期多次遭私生尾隨、圍堵與騷擾，呼籲外界停止衝擊安保防線。

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