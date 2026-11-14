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53歲朴樹被傳「烏龍死訊」 親哥火速闢謠 誤發文網友回應

娛樂新聞組／綜合報導
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53歲朴樹被誤傳離世訊息，他的親哥出面否認。(本報資料照片)
53歲朴樹被誤傳離世訊息，他的親哥出面否認。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

朴樹因網友誤用黑白照片與悼念文字，被傳出病逝消息，所幸親哥濮石與當事人都已澄清，證實只是烏龍傳聞。

唱紅「平凡之路」的大陸歌手朴樹，才剛在11月8日低調度過53歲生日，沒想到網路上突然瘋傳他「病逝」消息，讓大批歌迷錯愕不已。由於朴樹近年鮮少公開露面，先前又宣布暫停演出，死訊傳聞一度引發關注。對此，他的親哥哥濮石火速出面澄清，聽聞消息時忍不住反問：「這不開玩笑嗎？不可能！」強調弟弟並未離世，純屬烏龍傳聞。

據瀟湘晨報報導，這場風波起因於一名網友12日在社群平台發布悼念文字，內容提到與一名年長親友相差十幾歲，並寫下「惟願大哥此去，在另一個世界，無奔波、無病痛、歲歲安然」等字句，卻意外搭配朴樹的黑白照片。由於文字帶有明顯的告別意味，加上照片中的人物是知名歌手，不少網友誤以為朴樹離世，消息隨即在網路擴散。

瀟湘晨報記者隨後致電朴樹哥哥濮石求證，對方聽聞後立即否認，直言「不可能，這是假的」。原發文網友也向媒體解釋，自己原本是在悼念另一名親友，並沒有發布朴樹去世的消息，只是因為誤用照片造成誤會。該網友事後將影片下架，社群帳號也轉為私密，這場虛驚才平息。

朴樹本名濮樹，1996年正式進入樂壇，憑藉「那些花兒」、「白樺林」、「生如夏花」等作品累積大批樂迷。2014年，他為韓寒執導的電影「後會無期」創作並演唱主題曲「平凡之路」，歌曲廣受歡迎，並獲得第51屆金馬獎最佳原創電影歌曲，成為他音樂生涯的重要代表作。相較於許多活躍於社群平台的藝人，朴樹一向低調，作品之外的生活鮮少成為話題。

不過，他近年曾透露身心狀態不佳。2025年8月29日，他在演出時向觀眾致歉，坦言連續失眠三天，又碰上感冒、發燒，當時腦袋有些混亂，但仍會盡力完成演出。同年10月5日，他在太湖灣音樂節上數度哽咽，宣布2026年起暫停演出，表示希望過一段自己想要的生活，不想再回到舞台上不斷消耗自己的舊軌道。

至於何時重返舞台，朴樹經紀人近日回應合作邀約時表示，朴樹目前一切安好，打算再休息一段時間，復出時間還要視情況而定。這次突如其來的死訊雖然只是誤會，也讓歌迷再次關心他的近況。

精華 FAQ

  • 起因是一名網友在社群平台發布悼念文字，並搭配朴樹的黑白照片，文字又帶有明顯告別意味，讓不少人誤以為他已經病逝，消息因此迅速擴散。

  • 朴樹的親哥哥濮石接獲詢問後立刻否認，直言「不可能，這是假的」，強調弟弟並未離世，整起事件只是網路上流傳的烏龍傳聞。

  • 朴樹近年公開露面不多，還曾透露失眠、感冒等身心狀況不佳，並宣布2026年起暫停演出，因此任何相關消息都容易引起歌迷高度關心。

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