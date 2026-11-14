「和鄭雨一樣不敢擁有愛」… 楊超越念台詞當場落淚 董思成也紅了眼

楊超越在劇中飾演父親早逝、母親成為植物人的女大生鄭雨。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 楊超越在新劇《今天是太陽雨》宣傳花絮中念台詞落淚，因自身成長經歷與角色鄭雨產生共鳴，引發網友強烈共感與熱議。

女團出身的大陸女星楊超越主演的新劇「今天是太陽雨」日前開播，一段劇宣採訪花絮在網上引發熱烈討論。採訪中，楊超越因念到劇中經典台詞，當場情緒潰堤哽咽落淚，真情流露的模樣不僅讓一旁的男主角董思成紅了眼眶，該段短片更在社群平台上狂吸超過200萬次按讚。「楊超越我和鄭雨一樣不敢擁有愛」迅速登上熱搜，引發全網共鳴。

從花絮片段可見，楊超越念到劇中台詞「人會感到悲傷是因為愛」時，瞬間控制不住情緒，當場哽咽。她隨後紅著眼眶坦言，自己在面對外界的惡意時總能堅強硬扛，永遠不會感到難過，唯獨最怕別人對自己好，「一對我好就破防」。

她更哽咽直言，「我過不了好日子，我跟鄭雨一樣，不敢擁有好日子，不敢擁有愛」。一旁的搭檔董思成見狀沒有急著打斷或安慰，而是跟著紅了眼眶，兩人相對落淚。

不少劇迷指出，楊超越之所以能與角色產生如此深刻的連結，源自於兩人相似的成長底色。「今天是太陽雨」中的女主角「鄭雨」父親早逝、母親成為植物人，她獨自扛起打工還債與學業的重擔，習慣在心底築起高牆；當室友送上生日禮物時，她的第一反應是「我還不起」，面對善意甚至會計算「維繫友誼太費錢了」。

現實生活中的楊超越同樣出身農村、早年輟學進入社會，曾做過縫紉廠女工與餐廳服務生。她過去便曾在訪談中提到，生命中最珍貴的禮物是來自世界的善意，包括飢餓時陌生姐姐請的一頓飯、窘迫時朋友偷偷塞的幾十塊錢，這些溫暖反而讓習慣吃苦的她更加小心翼翼，深怕自己辜負他人或習慣溫暖後再次失去。

這段未經修飾的採訪花絮在網路發酵後，評論區湧入大量「這就是我」、「被戳中淚點」留言。許多觀眾認為，相較於刻意設計的宣傳套路，楊超越並非在「表演」悲傷，而是真正走進了角色的靈魂深處，用自身的生命經驗與鄭雨達成共振，也讓觀眾看見她堅強外表下最真實、柔軟的一面。