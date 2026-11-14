刷到「AI徐崢」竟演得不錯… 徐崢本尊示警：表演沒靈魂分分鐘被淘汰

徐崢稱自己並不排斥新科技，甚至願意嘗試運用。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 徐崢在表演教育論壇談AI衝擊影視業，認為真人演員若缺乏靈魂與真實自然的表現，可能被AI超越，並強調鬆弛自信才是好表演關鍵。

隨著AI席捲影視產業，AI短劇與虛擬演員引發業界高度焦慮。身兼上海戲劇學院表演專家諮詢委員會副主任的知名導演暨演員徐崢，日前出席在上海戲劇學院舉辦的「第四屆表演教育國際論壇」時，針對AI與表演的關係拋出震撼彈。他坦言曾刷到用自己臉孔與聲音合成的AI換臉影片，驚訝表示「竟然演得還不錯」，更語出驚人表示，「有的真人表演可以糟糕過AI，如果你的表演沒有靈魂，分分鐘有可能被AI取代。」

徐崢在論壇中指出，面對AI浪潮，自己並不排斥新科技，甚至願意嘗試運用；但觀看部分AI生成的表演片段後，他最強烈的感受並非恐慌，而是對現今部分真人演員表現的無奈與尷尬。他認為，AI透過大數據累積無數演技派大師的微表情，甚至能精準為眼角「增加一點濕潤」，但真人演員有時在完全面無表情的狀態下，卻能傳遞出更深層的生命能量，這正是演算法永遠算不出來的「靈魂」。

談及如何抵御AI取代，徐崢建議業界應該將「好表演」的基準線重新校正為「真實與自然」。他進一步剖析「真實自然」與「鬆弛自信」之間的正向循環，演員表現越自然，內心就越自信；反過來，狀態越鬆弛，就越能交出打動人心的好戲，而非一味炫耀套路化的技巧。

他笑言，若以此為標準，其實每個人都有機會成為好演員，而戲劇賦予人生的新視角，更是「碳基生物能做、矽基生物做不了的事」。

事實上，徐崢這番言論正是他自身演藝生涯的最佳寫照。畢業於上海戲劇學院表演系的他，早年深耕話劇舞台並憑藉「春光燦爛豬八戒」等電視劇打開知名度；隨後轉戰大銀幕，在「瘋狂的石頭」、「愛情呼叫轉移」中展現精湛喜劇功力。2012年，徐崢「演而優則導」，自編自導自演的「人再囧途之泰囧」一舉打破當時中國影史票房紀錄；2018年，他更憑藉主演並監製的寫實電影「我不是藥神」，將小人物的掙扎與人性光輝刻畫得入木三分，榮獲金馬獎最佳男主角肯定，奠定影壇殿堂級地位。