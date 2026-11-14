才秒刪「大傻子」惹議… 金晨回鍋「現在4」同框王楚然 互動全被拍
《現在就出發4》昆明收官錄製，金晨以飛行嘉賓回鍋，與接棒的王楚然同框熱聊，並以實際互動破除外界不和與粉絲對立傳聞。
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《現在就出發4》昆明收官錄製，金晨以飛行嘉賓回鍋，與接棒的王楚然同框熱聊，並以實際互動破除外界不和與粉絲對立傳聞。
人氣戶外真人綜藝「現在就出發4」近日在雲南昆明收官錄製，不僅老班底金晨與新人王楚然的「換角風波」引發熱議，金晨日前秒刪「大傻子」貼文更引爆話題。面對粉絲摩擦與外界揣測，兩位當事人近日在現場以實際行動破除不和傳聞，同框熱聊的畫面隨即登上熱搜。
金晨原是「現在就出發」前三季元老級常駐，憑藉自然綜藝感深受喜愛。但第四季籌備期間，她因先前捲入交通負評爭議及檔期考量，節目組出於品牌觀感與風險評估，決定不再續約，改邀憑「這一秒過火」人氣急升的王楚然接棒。王楚然開播前雖面臨質疑，但播出後憑爽朗表現成功逆轉口碑，帶動節目預約量突破300萬並創下熱度紀錄。
而面對換角，金晨早在10月中旬直播中便大器緩頰，公開稱讚王楚然「很美、很搞笑、很撒得開」，呼籲網友不要刻意拉踩，高情商發言一度贏得好評。
不料風波在近日昆明收官錄製時再起波瀾。金晨驚喜以「飛行嘉賓」身分返場，促成兩代成員首度同框，網上隨即出現「王楚然粉絲抵制金晨回歸」熱搜。部分粉絲認為王楚然辛苦扛下整季熱度，收官錄製卻請回前任大打情懷牌，恐讓她處境尷尬；金晨粉絲則反擊偶像受邀回歸卻被扣上「搶位置」帽子，雙方陣營連夜開戰。
雪上加霜的是，金晨於13日凌晨突然在微博發文寫下「再一次作為一名大傻子……」，雖迅速刪除，但截圖已衝上熱搜。對此，有觀眾推測，這應只是她剛錄完狼人殺等遊戲輸掉後的隨口自嘲，擔心被過度解讀才趕緊刪除；但也有網友猜測是受輿論壓力影響的情緒流露。
不過，所有紛擾在最新路透畫面中煙消雲散。畫面顯示，金晨抵達現場後不僅與沈騰、白敬亭、黃景瑜等老搭檔熱情擊掌，更直接與王楚然並肩走在隊伍後方有說有笑、毫無隔閡。以「世紀同框」直接粉碎不和傳聞。
她以飛行嘉賓身分回歸，與原本接棒的王楚然首度同框，加上先前的換角風波與粉絲互相抵制傳聞，讓這次錄影格外受關注。 王楚然開播前雖有質疑，但播出後以爽朗表現逆轉口碑，也帶動節目預約量突破300萬，並創下不錯的熱度紀錄。 外界曾猜測她是在輿論壓力下情緒流露，但最新路透顯示她與王楚然並肩而行、有說有笑，與沈騰等人也互動熱絡，明顯粉碎不和說法。
精華 FAQ
她以飛行嘉賓身分回歸，與原本接棒的王楚然首度同框，加上先前的換角風波與粉絲互相抵制傳聞，讓這次錄影格外受關注。
王楚然開播前雖有質疑，但播出後以爽朗表現逆轉口碑，也帶動節目預約量突破300萬，並創下不錯的熱度紀錄。
外界曾猜測她是在輿論壓力下情緒流露，但最新路透顯示她與王楚然並肩而行、有說有笑，與沈騰等人也互動熱絡，明顯粉碎不和說法。
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