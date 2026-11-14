初中畢業就打工… 楊超越「太陽雨」演活清寒女大生 網喊她就是鄭雨

楊超越獲讚適合「今天是太陽雨」中倔強、破釜沉舟的人物。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 楊超越因新劇《今天是太陽雨》演活清寒女大生鄭雨獲好評，網友更認為她與角色宛如平行人生，並肯定她近年逐步以作品扭轉外界對演技的質疑。

大陸女星楊超越最近憑藉新劇「今天是太陽雨」成功扭轉演技評價，話題「楊超越爭氣」近日登上熱搜，連帶她早年一段談論家庭背景的採訪也被翻出。從工廠女工、餐廳服務生，到2018年以「創造101」第三名出道，如今不僅當上女一，更憑電影拿下國際影展最佳女配角，這一路跌跌撞撞的成名歷程，讓不少網友感嘆，她與新劇中的角色鄭雨，根本是某種程度上的平行人生。

1998年出生於江蘇鹽城農村的楊超越，12歲父母離異後便與父親相依為命。為了減輕家中經濟負擔，她完成初中學業後便進入社會，曾在服裝廠踩縫紉機，也做過餐廳服務生，嘗盡基層工作的辛苦。她受訪時曾透露，當年離開家鄉到上海打工，生活並不容易，甚至遭遇不少委屈與挫折。

讓人訝異的是，楊超越當初根本沒有明星夢。2016年，她看到女團選拔活動提供2000元人民幣報酬，還包吃包住，便抱著一試心態參加。她後來甚至笑稱，當時只是想替履歷增加一筆經歷，希望以後找工作能多談200元薪水。沒想到兩年後，她在「創造101」中一路闖進決賽，以第三名加入「火箭少女101」，卻也因唱跳實力受到質疑，長期背負「錦鯉」標籤。

轉戰戲劇圈後，楊超越曾因部分作品表現不如預期遭到批評，但她並未停下腳步。近期在「今天是太陽雨」中，她飾演家境清寒、為了母親醫療費及家庭債務四處打工的生物系學生鄭雨，將角色長期承受生活壓力、連崩潰都必須克制的狀態演得細膩，讓不少觀眾動容。有網友直指，「她此刻就是鄭雨，不是楊超越」、「她好適合這種倔強、破釜沉舟的人物」、「不像在演，像在回憶」。

事實上，楊超越的演技轉變早已有跡可循。她今年8月憑藉電影「10間敢死隊」中護士「謝謝」一角，拿下第四屆柬埔寨亞洲電影節「金隆都獎」最佳女配角，獲得出道以來首座電影表演獎項。從當年為了2000元報酬踏入演藝圈，到如今逐漸靠作品贏得肯定，楊超越花了8年時間，一步步撕下「錦鯉」標籤。