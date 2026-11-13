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劉愷威認愛小20歲新歡 劉父：12歲女兒「小糯米」不抗拒

娛樂新聞組／綜合報導
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劉愷威(左)與黎紀君(右)早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。(取材自溫州新聞)
劉愷威(左)與黎紀君(右)早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。(取材自溫州新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

劉愷威公開認愛32歲黎紀君，兩人因打網球相識並交往；劉丹透露小糯米已知情且不抗拒，家人也表示支持祝福。

52歲香港男星劉愷威10月公開承認與32歲香港模特兒、演員黎紀君交往，兩人相差20歲，戀情曝光後引發關注。劉愷威父親劉丹近日受訪時透露，12歲孫女小糯米已赴英國就讀寄宿學校，而且知道爸爸有新女友，對此並不抗拒，讓他感到放心。

綜合港媒報導，劉丹與女星馬海倫7日接受訪問，被問到小糯米是否知道父親的新戀情時，馬海倫一度表示，孩子人在國外，可能不清楚情況。劉丹隨即示意她不要再多說，之後才透露，小糯米應該已經知道爸爸交了新女友，也能理解父親可以有新的感情，並沒有排斥。

劉丹表示，只要兒子劉愷威自己喜歡，兩人相處愉快，家人都會支持並送上祝福。馬海倫則稱讚劉愷威成熟懂事，遇到重要事情通常會與家人商量，不過偶爾也會保留一些自己的小秘密。

劉愷威與黎紀君的戀情於10月20日獲本人承認。此前兩人被拍到一起打球及牽手外出用餐，隨後傳出交往消息。劉愷威接受港媒訪問時表示，兩人透過打網球認識，因為有共同興趣，所以相處得很合拍，形容彼此都是簡單的人。

黎紀君也同步回應，表示兩人因打球結識，相處自然，在一起很開心，感謝外界祝福。至於是否已經見過小糯米，她沒有正面回答，只表示其他事情暫時不回應，希望外界給予兩人更多私人空間。

小糯米是劉愷威與前妻楊冪的女兒，父母離婚後，生活一直受到外界關注。如今她已赴英國求學，劉丹難得談及孫女對父親新戀情的態度，也讓這段家庭近況成為網路話題。不過，外界也有聲音認為，孩子仍在成長階段，應給予足夠私人空間，避免過度關注父母的感情生活。

精華 FAQ

  • 他公開承認的對象是32歲的香港模特兒兼演員黎紀君，兩人年齡相差20歲，戀情曝光後隨即引起不少討論與關注。

  • 劉丹表示，小糯米應該已知道爸爸交了新女友，且能理解父親可以有新的感情，對此並沒有排斥，讓他感到較為放心。

  • 劉愷威表示兩人是透過打網球認識，因有共同興趣而相處合拍；黎紀君也說在一起很開心，感謝祝福，但希望保有私人空間。

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