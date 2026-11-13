獨自搭高鐵被瘋傳 梁家輝喊是「誤會」：我不是寂寞老人

梁家輝首次提名金雞獎即封帝。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 梁家輝憑《捕風追影》奪下金雞獎最佳男主角，並澄清獨自搭高鐵登熱搜是因收工趕車與短暫休息，強調自己是演員而非明星。

香港 演員梁家輝入行40年，首次提名金雞獎即封帝，他的得獎感言竟是「拿了獎不代表可以收工，咱們開工了！」

新京報報導，在隨後的後台採訪中，梁家輝一手拿著獎盃，一手配合媒體訪問，並將獎盃緊緊摟入懷中；他坦言自己因為沒有準備，當下甚至不知道該說些什麼，只覺得是一種非常奇妙且奇幻的感覺，「現在不讓人拿走獎盃是因為想保持它的實在性，拿在自己手裡永遠是最實在的。」

據報導，曾有網友偶遇梁家輝獨自乘坐高鐵 前往廈門，他身著簡單便服，獨自拉著行李箱、背著大包，在候車時低頭小憩，狀態低調且鬆弛，宛如一名普通的趕路人。對於「獨自坐高鐵參加金雞獎」登上微博 熱搜一事，梁家輝幽默解釋，自己是拍完「捕風追影2」當天的戲分後便直接搭火車趕來廈門。

他笑稱：「我雖然年紀大，但還是有自理能力的……你們都誤會了，那天我在惠州剛收工，只有一班車來廈門，因為我提前收工去了，導演就讓我坐在火車站，其實我旁邊是有人的，剛好他們去小賣部買東西、上廁所了，所以就剩我一個人在那邊。我又覺得很疲憊，就把行李箱的把柄拿起來靠在那休息了一會兒，別誤會，我不是一個寂寞老人。」

據報導，在電影「捕風追影」中，梁家輝飾演的悍匪頭目傅隆生讓無數觀眾不寒而慄。此前他已憑該角色奪得第44屆香港金像獎最佳男主角，此次再添金雞獎殊榮，他認為這不僅是對他銀幕演出的肯定，更是在提醒他接下來要更加精進。

談及支撐自己堅持演員這份職業的動力時，梁家輝回憶起當年入行時導演曾對他說「我現在就捧你當明星」，而他的回答是：「我不願意當明星，我願意當演員。我覺得明星是人家賦予你的稱號，但是如果你選擇了演員這個崗位，你就要演出很多不一樣的角色，讓那些角色來豐富自己的人生。」

報導說他進一步表示，在現實生活中他只是一個叫梁家輝的人，但身為一名優秀的演員，可以透過豐富的閱歷與不同的角色來增加對生活的體驗，並將平日裡所見所聞融進角色中來配合劇情發展。因此，儘管從影多年，他依然保持初心，將演員視為唯一的專業。

當被問及演員該如何從生活中汲取養分時，梁家輝建議每天都要多觀察生活中的人、事、物，並將之記在腦海中，待日後遇到合適的角色時再重新調配，尋找最契合的情感與表現方式融入其中。他強調：「積累得越多，用到的就會越多。」