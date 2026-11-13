「畫地為牢」成全網熱梗 許飛翻紅後合唱何炅 唱完卻哭了

許飛(右)因緊張而有些哽咽，何炅貼心在台上擁抱安撫她。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 許飛因綜藝中的一句「我畫地為牢」翻紅，舊作也隨之再受關注，近日與何炅同台合唱〈思念的距離〉後，演出表現與台上擁抱互動再度引發討論。

大陸歌手許飛近期因參加綜藝「後會友期」受到關注，一句對昔日好友厲娜說出的「我畫地為牢，厲娜」，意外成為網路熱門梗，也讓她沉寂多年的舊作重新翻紅。近日許飛登上「雙11瘋狂好六夜」，與主持人何炅合唱「思念的距離」，原本充滿情懷的重逢舞台，卻因兩人的現場演唱表現不同，引發網友熱烈討論，有人稱讚何炅發揮穩定，也有人認為許飛的聲音略顯緊繃。

許飛這波翻紅，源自她與厲娜在「後會友期」中的重逢。兩人當年因參加2006年「超級女聲」結識，曾是交情深厚的好友，後來卻因過往誤會與心結逐漸疏遠，多年沒有聯繫。節目安排兩人重新面對這段友情，許飛在談及多年來難以放下的情緒時，哽咽說出「我畫地為牢，厲娜」，形容自己始終困在過去。這句話因情緒強烈又帶有文藝色彩迅速出圈，網友紛紛仿效造句，讓許飛意外成為話題人物。

隨著節目熱播，許飛2012年推出的歌曲「明年依然好時節」也重新受到關注，登上音樂平台飆升榜。這首歌其實與何炅演唱的「思念的距離」有一段淵源，旋律由許飛創作，原本搭配她自己的歌詞，後來交給何炅，何炅重新填詞後，於2010年以「思念的距離」推出。兩首歌旋律相同、歌詞不同，也讓不少網友重新認識這段音樂因緣。

這次雙11晚會，兩人終於同台合唱「思念的距離」，演出後卻出現不同評價。有網友認為何炅氣息穩定、情感細膩，甚至覺得他唱得比許飛出色；也有人替許飛緩頰，認為合唱涉及音域及編曲調整，現場狀態也可能影響發揮。

許飛事後坦言，自己很久沒有在這麼大的舞台演出，對當晚表現並不完全滿意，但仍感謝何炅當年的支持，讓這首旋律有機會被更多人聽見。演出結束時，許飛因緊張而有些哽咽，何炅也貼心在台上主動張開雙臂擁抱安撫她，溫馨互動讓全網直呼「太有愛」，為這段跨越多年的音樂情緣畫下暖心句點。