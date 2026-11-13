積壓15年終見天日… 朱一龍23歲舊作將開播 網喊：要逐幀品鑑

38歲的朱一龍近年演過不少膾炙人口的作品。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 朱一龍23歲時拍攝的《文成傳奇》歷經15年積壓後終於定檔，將於11月17日在貴州衛視開播，帶動粉絲熱議與早期演技考古。

近日，一則「朱一龍23歲演的劇要播了」話題登上熱搜，引發全網劇迷與粉絲的熱烈討論。由38歲實力派影帝朱一龍在23歲時參與演出的古裝歷史傳奇劇「文成傳奇」（原名「王陽明」或「王陽明傳」），在歷經長達15年的積壓後，正式宣布定檔，將於11月17日開播。這也是該劇拍攝完成以來，首度在電視台上星播出。

「文成傳奇」全劇共38集，拍攝於2012年。當時的朱一龍剛從北京電影學院畢業不久，年僅23歲，正處於演藝生涯的起步期。雖然該劇的主角為明代思想家王陽明，但朱一龍在劇中飾演的明武宗朱厚照（正德皇帝）卻是貫穿全劇的關鍵帝王角色。

劇中，他細膩刻劃了正德皇帝年少登基後的叛逆不羈、縱情聲色，以及在朝堂上與宦官集團暗中角力的複雜面貌。在此之前，該劇在網路上僅有畫質模糊的韓文字幕版於粉絲圈內小範圍流傳，如今終於迎來高清正版上星，讓許多老粉直呼「活久見」。

消息曝光後，網上瞬間掀起一股「考古」熱潮。從提前釋出的預告片花中可以看到，23歲的朱一龍臉龐仍帶著幾分青澀與少年感，被網友親切戲稱為「奶龍上線」。儘管彼時演技尚在打磨階段，但他詮釋少年天子時眼神中的靈動與倔強已初見鋒芒，不少觀眾紛紛表示開播後要「逐幀品鑑」影帝早期的青澀模樣。

此外，該劇的播出平台也成為網友津津樂道的亮點。貴州正是歷史上王陽明「龍場悟道」的發生地，劇集最終落腳貴州衛視黃金檔，被不少劇迷稱讚「極具巧思與地理呼應」。

針對這部塵封15年的作品得以重見天日，也有影視產業觀察者指出，早期未能順利排播的積壓劇如今能成功上星，很大程度歸功於朱一龍多年來憑藉「鎮魂」、「知否」、「人生大事」等作品累積的國民度與觀眾緣，可謂是「演員靠實力把劇撈了上來」。

朱一龍當時飾演明武宗朱厚照，23歲的他仍帶著幾分青澀與少年感。(取材自微博)