回重慶老家休假… 肖戰秒切換普通人模式 被揪「這習慣」多年未改

肖戰「凍齡」的外貌一向是很多人關注的焦點。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 肖戰出道10周年後返鄉重慶休假，街頭偶遇畫面掀起熱搜，除凍齡狀態受關注外，他多年愛看麵包的習慣與低調行程也成焦點。

頂流男星肖戰 迎來出道10周年，剛結束巡迴演唱會行程，隨即低調返回家鄉重慶休假。近日，有大批網友在重慶街頭巧遇未戴口罩的肖戰，相關畫面曝光後迅速引爆社群討論，關鍵字「肖戰真是完全沒變化」更強勢登上熱搜，引發全網對他十年如一日狀態的集體感嘆。

從網友分享的偶遇畫面中可見，肖戰僅穿著一件簡約的藍色毛衣搭配牛仔褲，輕鬆地與好友現身重慶黃桷坪、觀音橋一帶的茶室喝茶聚會。回到老家的肖戰彷彿自動切換成「普通人模式」，毫無明星架子，盡情享受故鄉的街頭煙火氣。

但最讓粉絲忍俊不禁的是，即便在與友人疾走趕路的過程中，肖戰路過一間麵包店時，仍忍不住放慢腳步、抽空往店內瞅了一眼。這份對碳水化合物的執著，讓網友紛紛笑虧他的「麵包腦袋」屬性多年未改，與十年前剛入行時如出一轍。

除了私下接地氣的日常習慣，肖戰「凍齡」的外貌狀態同樣成為焦點。

不少粉絲翻出他2019年與2026年的同角度對比照，驚呼七年過去，他的面部線條依然緊緻流暢，眼神更是清澈如初，絲毫未見歲月痕跡。外界分析，肖戰之所以能維持極佳狀態，除了原生骨相優越、抗老能力強之外，更歸功於他的自律，包括長期堅持晚間11點前入睡、嚴格控糖，並配合規律的健身塑形，才得以從內而外延緩狀態下滑。

面對入行十年的蛻變，肖戰先前在訪談中曾感性剖析心境，直言「好像都變了，好像也沒變」。對他而言，改變的是日益增長的年歲與閱歷，以及在年代、古裝、醫療等多元題材中不斷沉澱的演技；不變的則是對演藝事業的純粹熱愛與專注。

不過，隨著街頭偶遇影片在網路發酵，部分理智粉絲也心疼指出，畫面中肖戰步伐飛快並頻繁與同行友人交換位置，推測是為了躲避私生飯與路人的貼身尾隨。粉絲在感嘆偶像十年未變的同時，也呼籲大眾給予藝人更多私人空間，讓難得返鄉的他能真正輕鬆自在地享受假期。