我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中醫師建議晚上11點前入睡 「收藏陽氣」避免換季感冒

黃仁勳雙面人設？傳記作者：私下如暴君痛罵高層1小時

回重慶老家休假… 肖戰秒切換普通人模式 被揪「這習慣」多年未改

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肖戰「凍齡」的外貌一向是很多人關注的焦點。(取材自微博)
肖戰「凍齡」的外貌一向是很多人關注的焦點。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

肖戰出道10周年後返鄉重慶休假，街頭偶遇畫面掀起熱搜，除凍齡狀態受關注外，他多年愛看麵包的習慣與低調行程也成焦點。

頂流男星肖戰迎來出道10周年，剛結束巡迴演唱會行程，隨即低調返回家鄉重慶休假。近日，有大批網友在重慶街頭巧遇未戴口罩的肖戰，相關畫面曝光後迅速引爆社群討論，關鍵字「肖戰真是完全沒變化」更強勢登上熱搜，引發全網對他十年如一日狀態的集體感嘆。

從網友分享的偶遇畫面中可見，肖戰僅穿著一件簡約的藍色毛衣搭配牛仔褲，輕鬆地與好友現身重慶黃桷坪、觀音橋一帶的茶室喝茶聚會。回到老家的肖戰彷彿自動切換成「普通人模式」，毫無明星架子，盡情享受故鄉的街頭煙火氣。

但最讓粉絲忍俊不禁的是，即便在與友人疾走趕路的過程中，肖戰路過一間麵包店時，仍忍不住放慢腳步、抽空往店內瞅了一眼。這份對碳水化合物的執著，讓網友紛紛笑虧他的「麵包腦袋」屬性多年未改，與十年前剛入行時如出一轍。

除了私下接地氣的日常習慣，肖戰「凍齡」的外貌狀態同樣成為焦點。

不少粉絲翻出他2019年與2026年的同角度對比照，驚呼七年過去，他的面部線條依然緊緻流暢，眼神更是清澈如初，絲毫未見歲月痕跡。外界分析，肖戰之所以能維持極佳狀態，除了原生骨相優越、抗老能力強之外，更歸功於他的自律，包括長期堅持晚間11點前入睡、嚴格控糖，並配合規律的健身塑形，才得以從內而外延緩狀態下滑。

面對入行十年的蛻變，肖戰先前在訪談中曾感性剖析心境，直言「好像都變了，好像也沒變」。對他而言，改變的是日益增長的年歲與閱歷，以及在年代、古裝、醫療等多元題材中不斷沉澱的演技；不變的則是對演藝事業的純粹熱愛與專注。

不過，隨著街頭偶遇影片在網路發酵，部分理智粉絲也心疼指出，畫面中肖戰步伐飛快並頻繁與同行友人交換位置，推測是為了躲避私生飯與路人的貼身尾隨。粉絲在感嘆偶像十年未變的同時，也呼籲大眾給予藝人更多私人空間，讓難得返鄉的他能真正輕鬆自在地享受假期。

精華 FAQ

  • 因為有大批網友在重慶街頭巧遇他，且他未戴口罩、造型簡約，相關畫面曝光後立刻擴散，關鍵字「肖戰真是完全沒變化」也衝上熱搜。

  • 畫面顯示他穿藍色毛衣搭牛仔褲，與友人到茶室聚會，途中經過麵包店還特地放慢腳步往內看，讓粉絲笑稱他的「麵包腦袋」習慣多年未改。

  • 外界認為他能保持凍齡外貌，與晚間11點前入睡、控糖及規律健身等自律習慣有關；同時部分粉絲也提醒大眾，應尊重他返鄉休假的私人空間。

肖戰

上一則

戲裡倒追肖戰、戲外高情商接梗 「小城良方」姜妍「隱藏技能」登熱搜

延伸閱讀

肖戰開唱迎來全劇組 秒變「小城良方」慶功宴 合唱片尾曲惹哭男神

肖戰開唱迎來全劇組 秒變「小城良方」慶功宴 合唱片尾曲惹哭男神
「要徹底放下」肖戰親解：劉錚亮比藏海難演

「要徹底放下」肖戰親解：劉錚亮比藏海難演
大男主變雙主演？ 肖戰「諜報上不封頂」爆加戲周雨彤 正午陽光說話了

大男主變雙主演？ 肖戰「諜報上不封頂」爆加戲周雨彤 正午陽光說話了
肖戰「小城良方」變接吻高手 出道10年自評：變得更有底氣

肖戰「小城良方」變接吻高手 出道10年自評：變得更有底氣

熱門新聞

周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
劉愷威與黎紀君早前被拍到一同打球、手牽手外出用餐。（取材自溫州新聞）

劉愷威認愛小20歲女友 劉父：12歲「小糯米」不抗拒

2026-11-08 07:00
引退的費玉清仍掛念流浪貓狗，持續捐款幫忙。聯合報系資料照

引退6年費玉清現身了 撒數千萬助流浪動物 告白內容曝光

2026-11-12 12:19
田曦薇和閻桉互動。（取材自微博）

「嫁金釵」回門宴 田曦薇聽到一句話落淚 閻桉遞紙巾

2026-11-08 06:00
Kanye West與妻子Bianca Censori屢屢掀起話題。（路透檔案照）

尺度女王又放大招 肯爺辣妻「超低胸連身衣」讓人看傻眼

2026-11-06 17:56
白鹿在台上鬆弛自然、大方舒展的台風獲觀眾肯定。(取材自微博)

根本是樂團主唱… 白鹿晚會全開麥唱跳 被讚：台風不像演員該有的

2026-11-11 07:00

超人氣

更多 >
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」