高葉金雞封后 辛芷蕾、張頌文、張小斐及雷佳音也是10年磨一劍

張頌文跑了近20年龍套，曾因試鏡遭拒數百次，一度生活拮据。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 高葉憑南京照相館奪下金雞影后，與張頌文、辛芷蕾、張小斐及雷佳音等人一樣，都是經歷多年低潮後，靠實力與堅持迎來事業高峰。

大陸演藝圈近年吹起「實力派逆襲」風潮，多位默默耕耘十數載的「黃金綠葉」陸續破繭而出。近日在第39屆金雞獎頒獎典禮上，39歲女星高葉憑藉抗戰歷史片「南京照相館」抱走最佳女主角獎座，她在台上激動落淚，感嘆入行整整20年，終於迎來「夢想照進現實」的時刻。其實，演藝圈還有辛芷蕾、張頌文 、張小斐及雷佳音等人，也曾歷經漫長低潮，靠著一個個角色累積實力，終於迎來事業轉捩點。

高葉2006年考入北京電影學院，卻在長達十餘年時間裡陷入無戲可拍、演遍配角的窘境，甚至連宣傳海報都難見其名。直到2023年，她在現象級掃黑劇「狂飆」中飾演霸氣美豔的「大嫂」陳書婷一夕暴紅；為擺脫單一標籤，她接演「南京照相館」林毓秀一角，將亂世女性從心存幻想到幡然覺醒的層次演進骨子裡，一舉摘下金雞影后桂冠。

與高葉同因「狂飆」翻身的張頌文，演藝之路同樣坎坷。他跑了近20年龍套，曾因試鏡遭拒數百次、生活拮据，長期在劇組擔任表演指導維生。憑藉「高啟強」一角封神後，他將表演能量延伸到大銀幕，以電影「紙盒藏謎」奪得第28屆上海國際電影節金爵獎最佳男演員。他在領獎時淡然表示「走過的每一步、熬過的每一夜都算數」，這番話也成為無數基層演員的真實縮影。

而在「日掛中天」與張頌文同台飆戲的辛芷蕾，也是一位苦熬出頭的代表。 去年9月，她憑藉該片榮膺第82屆威尼斯影展最佳女演員，成為繼鞏俐、葉德嫻之後第三位華人威尼斯影后。早年家庭經濟拮据的她，曾因一句「想當國際巨星」遭全網嘲諷；但她並未氣餒，而是透過「如懿傳」嘉貴妃、「繁花」李李等角色一步步累積口碑，最終在國際影壇風光兌現當年的承諾。

同樣苦盡甘來的還有張小斐與雷佳音。北電科班出身的張小斐，早年轉戰小品喜劇圈跑龍套十餘年，直至35歲才憑「你好，李煥英」首奪金雞影后；近年她更跳脫「國民媽媽」框架，接連挑戰懸疑片「拯救嫌疑人」與「惡意」，個人主演電影累計票房已突破百億人民幣大關。

至於被譽為「劇拋臉」的雷佳音，畢業後在話劇舞台與影視劇中沉潛多年，直到「我的前半生」、「長安十二時辰」及「人世間」接連熱播才晉升一線。2024年底，他更憑張藝謀執導的「第二十條」奪下第37屆金雞獎最佳男主角，完成飛天、白玉蘭、金鷹與金雞獎「大滿貫」壯舉。這五位演員用數十年的堅持證明，在喧囂的娛樂圈中，時間與實力終究不會辜負真正熱愛表演的人。

辛芷蕾拿下威尼斯影后，終於兌現當年承諾。(取材自微博)

高葉曾長達十餘年無戲可拍、演遍配角。(取材自微博)