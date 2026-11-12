拓電影賽道 迪麗熱巴傳合作李玉挑戰「馴鯨師」角色
傳聞迪麗熱巴接觸李玉新片《從前有隻鯨》，挑戰海洋館馴鯨師角色，同時其父直播助農引發關注，也讓她保護家人隱私的舊訪談再度被熱議。
AI摘要
文章摘要整理：
傳聞迪麗熱巴接觸李玉新片《從前有隻鯨》，挑戰海洋館馴鯨師角色，同時其父直播助農引發關注，也讓她保護家人隱私的舊訪談再度被熱議。
迪麗熱巴有新動向？網傳導演李玉自編自導的新片「從前有隻鯨」正在接觸迪麗熱巴，目前相關選角消息尚未正式官宣，如果傳聞屬實，意味著迪麗熱巴正進一步拓寬自己的電影賽道。
隨著父親近日直播助農出圈，迪麗熱巴自曝父母遭微信騷擾的訪問也被翻出，她喊話「成為公眾人物是我一個人的事情，請不要打擾我的家人。」
李玉的新片「從前有隻鯨」圍繞著海洋館馴鯨師與鯨的故事展開，涉及生命尊嚴、動物保護等議題。迪麗熱巴已經嘗試「功夫女足」，從古偶像劇轉向更具反差感的角色，如今又傳出與李玉合作的消息，從商業類型片到文藝電影，迪麗熱巴似乎正在尋找更多可能性。
過去，迪麗熱巴的商業價值很大程度上建立在電視劇市場，尤其是偶像劇；對她而言，電影是值得嘗試、卻不容易的方向，尤其電影作品的創作周期、角色體積和表演方式都與電視劇不同，李玉是擅長挖掘女性角色的導演，如果迪麗熱巴最終能參與這樣的創作，無疑是有別於過往商業影視作品的嘗試。
另外，迪麗熱巴一段關於家人的訪問內容近日衝熱搜，這源自於近日其父迪力木拉提·艾拜杜拉受阿克蘇地區商務局邀請，為當地冰糖心蘋果開展公益帶貨。直播約20分鐘便售出近7000單，並登上生鮮帶貨榜第一。直播期間，他未刻意提及女兒的明星身分，輿論仍關注迪麗熱巴此前談及維護家人隱私的訪談。
迪麗熱巴當時透露，有陌生人通過微信反覆添加她父母為好友，即使被刪除，仍會重新發送好友申請，甚至主動向長輩透露她在劇組的近況，這些人會將她生病等消息告訴父母，讓家人因此擔心，而這些事情恰恰是她不希望父母知道的。
網傳她正接觸李玉自編自導的新片《從前有隻鯨》，若消息屬實，將是她從電視劇與商業類型片，進一步嘗試更具文藝感的電影角色。 影片圍繞海洋館馴鯨師與鯨的故事展開，議題涉及生命尊嚴與動物保護，屬於帶有社會關懷與女性角色挖掘的創作方向。 因她父親受邀為阿克蘇冰糖心蘋果公益帶貨，20分鐘賣出近7000單，之後她先前談到陌生人騷擾父母、打探近況的訪談也被翻出，引發關注。
精華 FAQ
網傳她正接觸李玉自編自導的新片《從前有隻鯨》，若消息屬實，將是她從電視劇與商業類型片，進一步嘗試更具文藝感的電影角色。
影片圍繞海洋館馴鯨師與鯨的故事展開，議題涉及生命尊嚴與動物保護，屬於帶有社會關懷與女性角色挖掘的創作方向。
因她父親受邀為阿克蘇冰糖心蘋果公益帶貨，20分鐘賣出近7000單，之後她先前談到陌生人騷擾父母、打探近況的訪談也被翻出，引發關注。
上一則
布魯斯威利病重「像嬰兒」？ 小女兒憤怒駁斥
下一則