拓電影賽道 迪麗熱巴傳合作李玉挑戰「馴鯨師」角色

迪麗熱巴傳轉型拓寬電影賽道。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 傳聞迪麗熱巴接觸李玉新片《從前有隻鯨》，挑戰海洋館馴鯨師角色，同時其父直播助農引發關注，也讓她保護家人隱私的舊訪談再度被熱議。

迪麗熱巴 有新動向？網傳導演李玉自編自導的新片「從前有隻鯨」正在接觸迪麗熱巴，目前相關選角消息尚未正式官宣，如果傳聞屬實，意味著迪麗熱巴正進一步拓寬自己的電影賽道。

隨著父親近日直播助農出圈，迪麗熱巴自曝父母遭微信 騷擾的訪問也被翻出，她喊話「成為公眾人物是我一個人的事情，請不要打擾我的家人。」

李玉的新片「從前有隻鯨」圍繞著海洋館馴鯨師與鯨的故事展開，涉及生命尊嚴、動物保護等議題。迪麗熱巴已經嘗試「功夫女足」，從古偶像劇轉向更具反差感的角色，如今又傳出與李玉合作的消息，從商業類型片到文藝電影，迪麗熱巴似乎正在尋找更多可能性。

過去，迪麗熱巴的商業價值很大程度上建立在電視劇市場，尤其是偶像劇；對她而言，電影是值得嘗試、卻不容易的方向，尤其電影作品的創作周期、角色體積和表演方式都與電視劇不同，李玉是擅長挖掘女性角色的導演，如果迪麗熱巴最終能參與這樣的創作，無疑是有別於過往商業影視作品的嘗試。

另外，迪麗熱巴一段關於家人的訪問內容近日衝熱搜，這源自於近日其父迪力木拉提·艾拜杜拉受阿克蘇地區商務局邀請，為當地冰糖心蘋果開展公益帶貨。直播約20分鐘便售出近7000單，並登上生鮮帶貨榜第一。直播期間，他未刻意提及女兒的明星身分，輿論仍關注迪麗熱巴此前談及維護家人隱私的訪談。

迪麗熱巴當時透露，有陌生人通過微信反覆添加她父母為好友，即使被刪除，仍會重新發送好友申請，甚至主動向長輩透露她在劇組的近況，這些人會將她生病等消息告訴父母，讓家人因此擔心，而這些事情恰恰是她不希望父母知道的。

迪麗熱巴曾在訪談節目中提到家人被陌生人騷擾情況。（取材自微博）

迪麗熱巴。（取材自微博）