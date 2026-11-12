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私生粉跟車拍打、貼窗拍攝 孟子義工作室報警：零容忍

娛樂新聞組／綜合報導
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孟子義近期在工作行程中頻繁遭遇「私生粉」嚴重騷擾。（取材自微博）
孟子義近期在工作行程中頻繁遭遇「私生粉」嚴重騷擾。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

孟子義近期遭私生粉尾隨、蹲守與危險拍攝，工作室已報警處理並強調零容忍，同時調整收信流程、升級安保措施以保障安全。

中國女星孟子義近期在工作行程中頻繁遭遇「私生粉」(另稱私生)嚴重騷擾。不僅日常跟車、飯店蹲守等越界行為層出不窮，嚴重侵害其個人隱私與正常工作，日前早晨出行時更發生拍打車門、貼窗拍攝等極端危險舉動，對藝人人身安全造成直接威脅。對此，孟子義工作室發布嚴正聲明，證實已在第一時間報警處理，並積極配合警方調查跟進，堅決依法追責。

綜合搜狐娛樂與虎撲影視報導，據工作室聲明透露，孟子義近期一直受到私生騷擾問題的困擾。8日早晨出遊期間，騷擾行為顯著升級，部分人員不僅駕駛車輛進行尾隨跟車，更在行駛過程中做出極其危險的舉動。騷擾者不僅近距離使用閃光燈拍攝，甚至在車輛行駛狀態下拍打車門；待車輛於路口等待紅綠燈時，還直接貼近車窗進行強行拍攝。這些行為不僅嚴重干擾交通安全，也對藝人及其工作團隊的人身安全構成直接威脅。

面對日益嚴重的滋擾，工作室表示已保留相關證據並向公安機關報案，正全力配合警方展開調查。工作室強調，對各類侵犯隱私與危害安全的滋擾行為持「零容忍」態度，後續將依法追究相關人員法律責任，絕不姑息。

同時，工作室於聲明中感謝大眾長期以來的喜愛與支持，並深切呼籲廣大粉絲保持理智追星，尊重藝人的私人空間，自覺抵制任何形式的跟車、蹲守與越界行為，共同維護安全有序的公共環境。聲明寫道：「守護彼此安全才是最溫暖的陪伴。」

此外，為了保障藝人安全並規範日常互動，工作室同步宣布調整信件接收流程：後續僅接收粉絲來信，且一律改由工作人員代為收取處理。未來團隊也將全面升級安保措施，強化孟子義出行與工作期間的安全屏障，以行動保障藝人的正常工作與生活。

孟子義近期在工作行程中頻繁遭遇「私生粉」嚴重騷擾。（取材自微博）
孟子義近期在工作行程中頻繁遭遇「私生粉」嚴重騷擾。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 報導指出，她不僅被跟車、飯店蹲守，8日早晨還遭到拍打車門、貼窗強行拍攝等危險行為，已明顯超出追星範圍並威脅人身安全。

  • 工作室表示已在第一時間報警，並保留相關證據配合警方調查，同時強調將依法追責，對侵犯隱私與危害安全的行為採取零容忍態度。

  • 工作室宣布調整信件接收流程，僅由工作人員代收粉絲來信，未來也會全面升級安保措施，強化出行與工作期間的安全防護。

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