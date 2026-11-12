2.6萬張票搶光 陳奕迅要粉絲放輕鬆 笑喊：別像來考試

陳奕迅翻唱歷年專輯、現場錄音的26場演出於下個月起跑。（圖／EAS Music Limited提供）

AI摘要 文章摘要整理： 陳奕迅以26場錄音室翻唱演出創舉回歸，吸引近500萬筆登記搶購2.6萬張票完售，並呼籲歌迷關掉手機、放鬆感受表演。

陳奕迅（Eason）寫下創舉，翻唱歷年專輯、現場錄音的26場演出於下個月起跑，由於不同於正式演唱會，他說：「錄音不一樣，可能因為有一點小錯誤，或是想補回一些東西，現場補唱一句、補唱一段都有可能發生。」將能親眼見證他在錄音室中未公開的一面。

為了找回當年的音樂記憶，他跟團隊極力邀約原版錄音的樂手，帶著使用過的樂器再度合作，像是「明年今日」一曲中。彈奏綠色Taylor吉他的黃仲賢，也挖出不少能跟粉絲分享的幕後故事。只是正逢年底的演出旺季，團隊配合不同音樂人的行程安排，因此26場演出曲目並未完全按照專輯發行年份排序，希望能讓這項醞釀已久的音樂計畫盡善盡美。

這回吸引近500萬筆登記民眾，搶購珍貴的2.6萬張門票，陳奕迅對於完售表達滿滿謝意，也擔心入場歌迷受限於規定太緊張，他說：「其實就是放鬆，只不過把手機關掉，單純用眼睛、耳朵和身體去感受。」他同時提醒大家盡量減少不必要的中途離席，中場休息時也別急著取出手機，避免重新封存的麻煩。他忍不住笑著提醒大家：「千萬不要抱著像去考試的心情來看這場演出！」

難得有機會讓全場觀眾暫時離開手機，陳奕迅笑稱自己也是手機成癮族，不時會拿起手機看看，這次讓大家從12月12日開始延續至明年2月20日，享有短時間遠離科技的時光，他說：「讓手機休息一下，也讓自己休息一下，不用那麼忙碌。」