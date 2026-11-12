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觀影說劇╱「偵戰」大雨中搏鬥 古天樂笑稱打「泥漿戰」

記者陳穎／綜合報導
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古天樂在「偵戰」除了燒腦推理，還有大量動作場面。圖／華映娛樂提供
古天樂在「偵戰」除了燒腦推理，還有大量動作場面。圖／華映娛樂提供

AI摘要

文章摘要整理：

港產警匪片《偵戰》以雙重密室命案和多方角力展開，古天樂飾演的刑警因子彈成為嫌疑犯，並與任達華、謝君豪等人陷入懸疑追查與雨夜動作戲。

香港警匪動作電影「偵戰」由導演孔令政編劇、執導，集結古天樂、任達華、謝君豪三大香港影帝，以及金馬獎最佳男配角袁富華、大陸男星此沙共同演出。電影從警局內一樁離奇密室殺人案展開，原本負責查案的古天樂，竟因為一顆子彈成為最大嫌疑犯，從辦案刑警瞬間變成必須自證清白的對象，劇情充滿反轉與懸疑。

「偵戰」以「一宗命案，兩間密室」揭開序幕。一名嫌疑犯在東城警署羈押倉內離奇消失，探員計子默（古天樂飾）展開搜索，卻始終找不到任何線索。沒想到搭檔陽作（此沙飾）隨後傳來消息，指逃犯竟出現在警務處總部檔案庫，當眾人趕到反鎖的倉庫，卻發現犯人胸口中槍身亡。更離奇的是，專家確認奪命子彈來自計子默的配槍，讓他頓時成為命案頭號嫌疑人。

犯人究竟如何從警署羈押倉逃到總部檔案庫？兩個密室之間藏著什麼祕密？隨著調查深入，案件背後牽扯出錯綜複雜的人物關係，一件必須在當晚取得的神祕物件，也引發各方勢力爭奪。有人擔心自己遭到滅口，有人甚至公開放話威脅，讓原本的密室謎案逐漸演變成槍戰、搏鬥與雨夜追逐交織的危險行動。

片中古天樂飾演行事果斷的刑警，任達華則演出總局大探長，謝君豪飾演情報局專員，三人各自掌握不同線索，卻也都被捲入命案謎團。此沙飾演計子默的忠實搭檔陽作，表面上與他並肩辦案，行動卻充滿謎團，究竟是敵是友也讓人難以捉摸。電影透過多方勢力交錯，營造「全員有嫌疑」的緊張氛圍。

古天樂透露，除了燒腦推理，片中也安排大量動作場面，拍攝期間還得在雷雨環境下進行高強度搏鬥。他笑說：「要和六七個人在室外大雨中搏鬥，有如打泥漿戰啊！」除了槍戰與近身格鬥，電影也呈現港產警匪片招牌的火爆節奏。

今年以「善男信女」入圍金馬獎最佳男主角的香港演員楊偉倫，也在片中飾演慘死密室的受害者，開場便有不少被追殺的動作戲，成為後續破案的重要關鍵。楊偉倫近年演出相當活躍，今年初在「夜王」飾演酒店經理，以幽默演出受到觀眾注意，這次則轉換形象，挑戰懸疑犯罪題材，展現不同戲路。「偵戰」11月20日上映。

精華 FAQ

  • 電影從一宗命案、兩間密室的離奇案件切入，嫌疑犯先在警署羈押倉消失，之後又在總部檔案庫被發現死亡，形成充滿反轉的懸疑開局。

  • 他飾演的計子默原本負責查案，但死者胸口中的致命子彈被確認來自他的配槍，讓他在案件中立刻成為頭號嫌疑犯，必須一邊追查真相一邊自證清白。

  • 片中集結古天樂、任達華、謝君豪、袁富華與此沙等人，透過多方勢力交錯製造緊張感；此外還有雨夜搏鬥、槍戰與近身格鬥，古天樂形容像是在打泥漿戰。

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