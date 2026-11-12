5男神「超高含金量」同桌同框 張凌赫穿長裙 井柏然大露背

白敬亭（左起）、井柏然、宋威龍、王嘉爾、張凌赫5男神同框，被網友讚含金量超高。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 上海W中文版年度盛典上，白敬亭、井柏然、宋威龍、王嘉爾與張凌赫罕見同框，互動自然又造型亮眼，成為網友熱議的高含金量名場面。

近日在上海舉辦的W中文版年度盛典中，5名男神級藝人罕見同框，白敬亭 、井柏然、宋威龍、王嘉爾、張凌赫 被拍到在內場同桌，網友大讚是「含金量過高」的養眼畫面。

該活動是於11月9日舉辦，以「WGALA雙城記·此刻即黃金時代」為主題，據了解，5名藝人是屬於活動期間自然形成的交集畫面，並非刻意安排。

其中，白敬亭、井柏然、王嘉爾3人因綜藝「我們戰鬥吧」結緣，被稱為「183組合」，此番老友重聚，3人看來狀態鬆弛；宋威龍與張凌赫作為95後男演員代表加入，形成新老混搭的陣容。

井柏然以蕾絲鏤空大露背裝亮相。（取材自微博）

5人的互動也引發關注。宋威龍試圖將權杖遞給井柏然，井柏然笑著婉拒，這一拉扯瞬間，成為最早出圈的片段。白敬亭則順手扯下井柏然衣服上的羽毛配飾，玩夠後又掛回他脖子上，被形容是「熟人局」的自然互動。王嘉爾與張凌赫則在內場相鄰而坐、全程熱聊，被視為兩代男神的破圈聯動。

5名男神的造型也引來討論。白敬亭穿著皮草毛領，裹得嚴實，被網友提問：「我就想知道小白熱不熱哈哈哈哈，他造型師這麼喜歡這大毛帽子麼」；井柏然則以蕾絲鏤空大露背裝亮相，網友對比白敬亭：「你穿著貂我露著背」。

張凌赫身穿Robert Wun 2026春夏高定，拖尾長袖與斗篷式西裝搭配禮帽，下半身是讓網友驚豓的百褶長裙造型，網友形容「帥瘋了」。

宋威龍則是一身黑色燕尾晚禮服，版型俐落，背頭配權杖，展現優越骨相，自帶復古紳士的清冷貴氣。王嘉爾以一身黑色立領外套帥氣亮相，搭配銀色項頸、耳飾以及頸部的星星刺紋，展現從容優雅的紳士氣質。