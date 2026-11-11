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虞書欣突湊近蹭熱度？張凌赫脫口「嚇我一跳」真相還原

娛樂新聞組／綜合報導
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虞書欣(右)被質疑「主動湊近張凌赫蹭熱度」，後來證實是烏龍一場。（取材自微博）
虞書欣(右)被質疑「主動湊近張凌赫蹭熱度」，後來證實是烏龍一場。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

W中文版年度盛典後台，虞書欣與張凌赫同框片段因截圖被誤解為蹭熱度，後來多視角影片還原真相，證實只是飯撒互動與鏡頭裁切所致。

在剛剛落幕的2026年W中文版年度盛典後台，虞書欣張凌赫的同框片段引發熱議，甚至因角度問題遭質疑「虞書欣主動湊近找張凌赫合照、蹭熱度」。隨著現場完整多視角影片曝光，證實這只是一場因鏡頭裁切導致的誤會，還原了真相。

盛典當天，張凌赫正專注確認紅毯站位，而身穿墨綠拼鎏金旗袍高定的虞書欣突然從其側後方輕快探身靠近。毫無防備的張凌赫被這突如其來的靈動身影嚇得身體明顯一縮，下意識脫口而出「嚇我一跳」。認出是熟人後，他連忙笑著說「不好意思」，隨後兩人便並肩坐下熱聊。一個手舞足蹈地比畫地分享，一個低頭認真傾聽，鬆弛又自然的氛圍讓不少老劇粉直呼「瞬間夢回宮子羽與雲為衫」。

不過，隨著短影片迅速擴散，一幅截圖卻在網路上引發了爭議。部分網友看到虞書欣從張凌赫身旁探出頭、對著前方比耶的畫面，搭配張凌赫驚嚇後退的反應，紛紛傳出「虞書欣主動湊近找張凌赫合照」、「蹭熱度合影」等質疑。

這場「主動湊近合照」的風波隨後被現場多視角完整影片打臉。真相其實是一場鏡頭裁切造成的視覺烏龍。當時虞書欣並非湊近找張凌赫拍照，而是注意到後台區正對著她的粉絲與媒體機位，特地進行常規的「飯撒」（Fan Service，粉絲福利）互動。因現場空間狹窄，她站在側後方面向粉絲比剪刀手寵粉，卻被截去周圍粉絲畫面的局部影片誤導。

誤會澄清後，這段插曲反而成了當晚最吸睛的亮點之一，甚至激起大批網友喊話「求導演遞劇本，敢不敢安排三搭」。

精華 FAQ

  • 因短影片與截圖只呈現虞書欣從張凌赫身旁探頭、比耶的局部畫面，加上張凌赫受驚後退，讓部分網友誤以為她主動湊近合照並蹭熱度。

  • 多視角影片顯示，虞書欣並非刻意靠近張凌赫拍照，而是面向正對後台的粉絲與媒體機位做常規飯撒，因空間狹窄才被裁切成誤導畫面。

  • 張凌赫被虞書欣突如其來的探身嚇到，脫口說出「嚇我一跳」，認出是熟人後立刻笑著道歉；之後兩人並肩熱聊，氣氛自然又鬆弛。

虞書欣 張凌赫

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