苦熬20年 高葉「金雞獎封后」淚崩 朱一龍、鍾楚曦也哭了

高葉領獎發表感言時，一度激動落淚。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 高葉以《南京照相館》拿下第39屆金雞獎最佳女主角，苦熬20年終於封后，朱一龍與鍾楚曦在台上台下動容落淚，相關話題登上熱搜。

第39屆中國電影金雞獎10日晚間在福建廈門落幕，女星高葉憑藉電影「南京照相館」中的精湛演出，奪得最佳女主角，從影20年終於圓夢。她上台領獎時激動落淚，台下的鍾楚曦也忍不住頻頻拭淚，此外，高葉北京電影學院同學朱一龍，在擔任最佳男主角獎頒獎嘉賓時，祝賀高葉多年努力終於獲得肯定，更是一度哽咽，相關話題登上熱搜。

朱一龍與高葉是北京電影學院2006級表演系本科班同學，至今相識20年。朱一龍當晚登台時，談起剛才在後台看見高葉領獎的情景，忍不住紅了眼眶，感性表示，「她是我同班同學，她做到了，我知道她有多不容易，恭喜高葉」，這段臨場發揮的祝賀，讓他一度激動得幾乎說不下去。

2022年憑藉「人生大事」拿下金雞獎最佳男主角的朱一龍，演藝之路同樣歷經坎坷。他與高葉一路從配角、不同類型的小角色演起，深知在演藝圈等待機會的艱辛。高葉過去曾公開稱讚朱一龍「早該火了」，如今換朱一龍在好友登上影后寶座時送上祝福，這份相互扶持的同窗情誼令人動容。

高葉得獎後表示，這是從業20年來夢想照進現實的時刻，也特別感謝經紀人11年來始終沒有放棄她。她2006年考進北京電影學院，出道後長時間擔任配角，直到2023年以電視劇「狂飆」中的陳書婷一角受到廣泛關注，演藝事業才逐漸愈走愈寬。

坐在台下的鍾楚曦，也被高葉的得獎感言打動，數度落淚。鍾楚曦去年才憑「好東西」獲第38屆金雞獎最佳女配角，對於演員一路走來的挫折與自我懷疑有切身體會。兩人先後站上金雞獎領獎台，鍾楚曦的眼淚也被視為對好友的祝福，以及對相似演藝歷程的感同身受。相關話題引起網友熱議。

朱一龍登台時談起高葉，忍不住紅了眼眶。(視頻截圖)