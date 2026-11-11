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22場話劇磨演技 「今天是太陽雨」楊超越「收著演」獲讚

娛樂新聞組／綜合報導
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楊超越獲讚演活了縫隙中頑強生長的「野草系少女」。(取材自微博)
楊超越獲讚演活了縫隙中頑強生長的「野草系少女」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

楊超越憑《今天是太陽雨》以更收斂的表演翻轉評價，搭配原聲台詞與細膩情緒處理獲讚，22場話劇磨練也被視為她演技進步的關鍵。

曾經因演戲表情外放、被質疑「木訥」的楊超越，這次終於靠作品實現口碑翻盤。由楊超越搭配新生代男星董思成主演的都市情感新劇「今天是太陽雨」近期開播，不但熱度一路上揚，「楊超越演技好像進步好多啊」相關話題更迅速衝上熱搜，引發網友與影評人熱烈討論。

開播僅數日，「今天是太陽雨」在芒果TV站內的播放量已迅速突破2億大關，更帶動平台單日下載量創下近一年新高；在短影音平台上的熱度峰值同樣突破2億，熱度與討論度居高不下。

而市場反響中最讓人驚喜的，莫過於觀眾對楊超越表演細節的認可。劇中她飾演背負家庭重擔、性格堅韌卻疲憊的貧困生「鄭雨」。不同於過往較為誇張的情緒表達，楊超越這次選擇「收著演」，在暴雨中摔倒時，第一反應是死死護住懷中的快遞；面對生活壓迫與醫療費負擔時，眼眶泛紅、強壓哽咽，不再依賴撕心裂肺的嘶吼來催淚。

此外，她全程採用原聲台詞，特意將聲線壓出一種沙啞疲憊感，吐字清晰且貼合小人物的生存狀態，獲讚演活了縫隙中頑強生長的「野草系少女」。

據悉，楊超越演技的突破並非偶然。她先前經過22場話劇巡演的磨練，無NG的現場演出讓她在台詞節奏與情緒控制上大有提升。再加上個人成長背景與角色的自然共鳴，使表演具備了充沛的生活質感。

雖然也有部分網友持保留態度，認為角色本身的冷淡設定幫她「藏了拙」，未來駕馭複雜情緒仍需時間驗證；但不可否認的是，楊超越用眼神與實力證明了自己的蛻變。隨著「今天是太陽雨」熱度持續發酵，不少觀眾期待她接下來的情緒戲。

精華 FAQ

  • 她在劇中改以收著演的方式呈現角色，透過眼神、呼吸與細節動作表達情緒，並使用原聲台詞塑造疲憊感，因此被不少觀眾認為演技明顯進步。

  • 開播數日後，芒果TV站內播放量突破2億，帶動平台單日下載量創近一年新高，短影音平台熱度峰值也超過2億，顯示話題與關注度都很高。

  • 她先前完成22場話劇巡演，累積了無NG現場經驗，讓台詞節奏與情緒控制更穩；加上自身成長背景與角色有共鳴，使表演更有生活質感。

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