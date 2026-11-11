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井柏然「歌手返場」金雞深情獻唱「南海姑娘」被讚滿分

娛樂新聞組／綜合報導
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井柏然憑藉清亮、磁性的溫潤聲線收服全場觀眾。（取材自微博）
井柏然憑藉清亮、磁性的溫潤聲線收服全場觀眾。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

井柏然在第39屆金雞獎重拾歌手身分演唱《南海姑娘》，憑細膩唱腔與老練舞台表現獲讚，帶動多個熱搜話題。

第39屆金雞獎頒獎典禮現場星光熠熠，除了各大獎項花落誰家備受關注外，表演嘉賓的演出同樣掀起全網熱議。其中，井柏然暌違多年重拾歌手身分，登台獻唱經典老歌「南海姑娘」，憑藉極佳的舞台狀態與溫柔深情的嗓音，瞬間登上熱搜，話題「井柏然金雞獻唱狀態滿分」引發全網瘋狂討論。

作為電影「給阿嬤的情書」主題曲，改編後的「南海姑娘」曲風更加舒緩細膩。舞台上的井柏然台風老練、氣場全開，他沒有刻意炫技，而是憑藉清亮且帶有磁性的溫潤聲線，將歌曲中淡淡的浪漫與溫情娓娓道來。歌曲中原有的幽怨情感，在他的演繹下轉化為對故人與時光的深切思念，故事感拉滿。許多在線圍觀的網友大讚，「唱得通透又舒服，把老歌的浪漫演繹得太細膩了」。

其實，許多觀眾近年習慣了井柏然在戲劇上的表現，差點忘了他在2007年曾是選秀節目「加油！好男兒」的全國總冠軍，並以組合歌手身分風靡一時。此次金雞獎舞台上的表現，無疑是一次完美的「歌手返場」，不僅向大眾證明了他影視歌三棲的硬核實力，更打臉了外界對演員唱功的質疑。

廣大網友紛紛大讚，「初代男團冠軍的含金量不言而喻」，不少陪伴他多年的老粉更留言驚呼，「我的白月光殺回來了」、「差點忘了井柏然一開始是好男兒冠軍，這唱功太扎實了」。

隨著演出片段的瘋傳，不僅衍生出「井柏然唱給阿嬤的情書主題曲」、「歌手井柏然限時返場」等多個衍生熱搜，不少追隨他多年的粉絲更是在社群平台上感嘆連連，直呼被這段演出「深深破防」，喊話井柏然「明年出道20年一定要開個人演唱會」。

精華 FAQ

  • 他在第39屆金雞獎頒獎典禮演唱《南海姑娘》，因舞台狀態穩定、嗓音溫柔深情而迅速登上熱搜，成為全網討論焦點。

  • 因為他近年主要以演員身分被大眾熟知，這次久違重拾歌手身分登台演唱，讓人想起他曾是2007年《加油！好男兒》全國總冠軍。

  • 許多網友稱讚他唱得通透又舒服，老粉則直呼是「白月光殺回來了」，還希望他在明年出道20年時能舉辦個人演唱會。

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