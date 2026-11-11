觀影說劇╱52歲馮德倫沒中年危機 最怕變碎碎念老頭

52歲馮德倫心態年輕，沒有中年危機。（圖／壹壹喜喜提供）

AI摘要 文章摘要整理： 馮德倫談拍攝《第四幕》心境，表示52歲仍未感受中年危機，因保有好奇心而與年輕世代有共同話題，並為詮釋舞台劇角色特地進修表演。

電影「第四幕」由馮德倫主演，他在片中飾演一名陷入創作瓶頸的中年男人，透過舞台劇重新找回人生方向。現年52歲的他，受訪被問到是否曾經歷中年危機，忍不住笑問：「我現在52歲是已經過了中年到老年了嗎？」他坦言，目前還沒有感受到中年危機，反而因為對新鮮事物始終保持好奇，生活並沒有出現突然想買跑車、改變人生的衝動。

馮德倫表示，自己心態上仍保有許多好奇心，平時除了電影，也對動漫等新事物感興趣，甚至經常和年輕工作夥伴交流、合作。他認為，自己喜歡的事物和年輕世代有不少交集，例如動漫、鋼彈、七龍珠等，即使彼此接觸作品的時間點不同，仍有共同話題，因此目前還沒有明顯的世代隔閡。

不過，談到是否願意和年輕後輩分享人生經驗，他倒是有一套幽默的自我提醒。馮德倫坦言：「我自己也很怕愈來愈變成那些老頭，很多話他們願不願意聽，我都要講。」他觀察到，有些前輩總是不斷重複講述過去的故事，晚輩即使早已聽過上百次，仍得顧及面子假裝專心聆聽，因此只要發現自己開始出現這種狀態，就會趕緊踩煞車。

他也分享，過去曾在疫情期間隔離時寫劇本，卻碰上嚴重的創作瓶頸，寫到一半便停擺，整整放了一、兩年沒有再碰。直到情緒和靈感重新回來，才繼續完成劇本。他坦言，有些創作狀態真的無法勉強，若沒有時間壓力，倒不如暫時放下；但如果是有交件期限的工作，就只能硬著頭皮完成，「基本上你沒有什麼可以做的，就是要繼續，怎麼樣都要完成，就算覺得不夠好也沒辦法，只能多喝一點咖啡。」

這次接演「第四幕」，馮德倫坦言，最吸引他的是劇本以舞台劇包裝中年男人的救贖故事，在香港電影中相對少見，加上自己從未真正接觸過舞台劇，因此決定接受挑戰。為了演好角色，他特地前往香港演藝學院，跟著舞台劇老師學習兩個多月，從舞台表演技巧、聲音訓練到肢體表達，都重新接受訓練。他認為，這些過程雖然不一定能直接呈現在電影畫面中，但鏡頭仍能捕捉演員經過訓練後所累積的情緒與表演層次。

馮德倫也認為，這次接演的時機恰到好處，笑說年輕時接到的角色多半是警察、大學生或愛情片男主角，如今製作團隊看上他留著白色鬍子的模樣，覺得帶有頹廢感，正好符合角色。他認為，每個人到了中年，臉上多少都會留下人生累積的痕跡，而這也是角色最有意思的地方。

馮德倫在「第四幕」飾演中年失意的舞台劇導演。（圖／壹壹喜喜提供）