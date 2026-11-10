古天樂再爆祕婚生子 穿情侶鞋被抓包 女友被疑是「初代鬼后」
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古天樂再被傳秘婚生子，網友則因他與「初代鬼后」林淑茵穿同款不同色厚底跑鞋，推測兩人可能關係匪淺，相關照片在社群平台掀起熱議。
AI摘要
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古天樂再被傳秘婚生子，網友則因他與「初代鬼后」林淑茵穿同款不同色厚底跑鞋，推測兩人可能關係匪淺，相關照片在社群平台掀起熱議。
56歲香港男星古天樂感情生活備受關注，今年4月曾傳出秘婚、生子的消息，如今又有網友挖出新線索，懷疑對象可能是有「初代鬼后」之稱的香港女星林淑茵。兩人先後被拍到穿著同款不同色的厚底跑鞋，照片被網友並列比對，意外掀起討論。
據港媒報導，林淑茵今年8月曾低調現身古天樂在紅館舉辦的活動，當時她以全黑造型亮相，腳上穿著一雙棗紅色系厚底跑鞋。時隔數月，古天樂近日出席叱吒903籃球賽，也被拍到穿著同款不同色的鞋款，巧合引起粉絲注意。
有網友將兩人的鞋子照片拼在一起，透過Threads以粉絲投稿形式分享，笑稱兩人以為低調就不會被發現，還猜測究竟是古天樂送鞋給林淑茵，還是女方準備的禮物，貼文曝光後引發熱議。
主要是他和林淑茵先後被拍到穿著同款不同色的厚底跑鞋，照片被網友並列比對後，認為兩人穿鞋的巧合不尋常，因此引發外界猜測。 因為林淑茵今年8月曾低調出席古天樂在紅館的活動，當時她穿著棗紅色系厚底跑鞋；後來古天樂也被拍到穿同款鞋，讓網友聯想到兩人關係。 有網友把兩人的鞋照拼在一起，透過Threads以粉絲投稿形式分享，甚至猜測是古天樂送鞋給女方或女方回禮，貼文曝光後迅速掀起熱議。
精華 FAQ
主要是他和林淑茵先後被拍到穿著同款不同色的厚底跑鞋，照片被網友並列比對後，認為兩人穿鞋的巧合不尋常，因此引發外界猜測。
因為林淑茵今年8月曾低調出席古天樂在紅館的活動，當時她穿著棗紅色系厚底跑鞋；後來古天樂也被拍到穿同款鞋，讓網友聯想到兩人關係。
有網友把兩人的鞋照拼在一起，透過Threads以粉絲投稿形式分享，甚至猜測是古天樂送鞋給女方或女方回禮，貼文曝光後迅速掀起熱議。
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