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看上井柏然華服配件 白敬亭當眾直接扯 「共享衣櫥」再添名場面

娛樂新聞組／綜合報導
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白敬亭身穿厚實的棕色皮草外套與東北大毛帽，宛如走入秀場的霸道少爺。(取材自微博)
白敬亭身穿厚實的棕色皮草外套與東北大毛帽，宛如走入秀場的霸道少爺。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

白敬亭與井柏然在W中文版年度盛典以反差造型和逗趣互動成為焦點，白敬亭還當眾「薅」走井柏然禮服裝飾，讓共享衣櫥話題再度爆紅。

「W中文版年度盛典」紅毯與內場上，明星們的精緻造型奪人眼球，但最引爆網路熱烈討論的，莫過於私交甚篤的「183組合」白敬亭與井柏然。兩人憑藉極具反差感的穿搭與現場幽默互動，讓網友笑稱，「白敬亭果然又看上井柏然的衣服了」。

盛典現場，白敬亭、井柏然的造型走出相反的季節風格，白敬亭以一頭金髮搭配煙燻妝，身穿厚實的棕色皮草外套與東北大毛帽，氣場全開宛如走入秀場的霸道少爺；井柏然則選擇了極具設計感的蕾絲深V大露背西裝，性感俐落。

這場「一個像冬天，一個像夏天」的視覺撞擊，迅速讓「白敬亭井柏然你穿著貂我露著背」等關鍵詞登頂熱搜。

然而，更精采的喜劇名場面發生在內場晚宴。白敬亭在仔細打量「好兄弟」井柏然的一身華服後，眼饞的他動作如行雲流水，竟當眾直接上手「薅」下了井柏然禮服上的羽毛尾巴裝飾，順手圍在自己脖子上當成圍巾。

面對白敬亭的調皮舉動，被「順手牽羊」的井柏然並未生氣，只是輕拍了他一下，滿臉無奈。這段毫無包袱的搞笑互動迅速在微博引爆熱議，網友紛紛調侃白敬亭「不愧是全網看井柏然穿搭最認真的人」。

事實上，白敬亭與井柏然自2016年合作綜藝節目「我們戰鬥吧」結緣以來，便組成了著名的「183組合」。兩人多年來不僅經常互送、互借服飾，甚至早已達成「共享衣櫥」默契。

白敬亭曾爆料每次跟井柏然出門前都得提前一周琢磨穿搭，深怕被對方比下去；井柏然也曾大方表示自己的衣櫃白敬亭可以隨便穿。這場紅毯上的小插曲，不僅再次展現了白敬亭、井柏然的好衣品，也讓大眾見證了兩人十年如一日的神仙友誼。

井柏然選擇了極具設計感的蕾絲深V大露背西裝。(取材自微博)
井柏然選擇了極具設計感的蕾絲深V大露背西裝。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 兩人不僅在紅毯上以「一個像冬天、一個像夏天」的造型形成強烈對比，內場還上演搞笑互動，白敬亭直接扯下井柏然禮服羽毛裝飾，讓全網熱議。

  • 他仔細看完井柏然的華服後，當眾伸手把禮服上的羽毛尾巴裝飾「薅」下來，順手圍在自己脖子上當圍巾，井柏然則只是無奈拍了他一下。

  • 白敬亭與井柏然自2016年合作綜藝《我們戰鬥吧》後成為好友，長年互送、互借衣物，井柏然甚至表示衣櫃可讓白敬亭隨便穿，因此被稱為共享衣櫥組合。

微博 白敬亭

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