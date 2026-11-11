黃仁勳曾點名成龍演自己 兩大巧合遭網酸「神預言」

黃仁勳曾點名成龍(見圖)可以演他的自傳，因為兩人外貌相似。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳2023年受訪時曾笑稱想找成龍演自己，如今婚姻風波延燒，舊片段被翻出並被網友戲稱是「神預言」，再度引發熱議。

Nvidia(輝達，又名英偉達)執行長黃仁勳 驚爆外遇風波，過去受訪片段也意外被網友翻出。他2023年登上節目時，曾被問到如果拍攝個人傳記電影，希望由哪位明星飾演自己，沒想到他當場點名香港影星成龍 ，還笑稱兩人長得很像。由於成龍過去曾爆出婚外情，如今黃仁勳也捲入婚外情，這段舊訪談再度受到關注，網友忍不住調侃：「這是提前埋梗嗎？」、「根本神預言」。

黃仁勳2023年10月受邀登上惠普網路節目「The Moment with Ryan Patel」，主持人Ryan Patel詢問，如果未來有人拍攝他的傳記電影，希望由哪位演員擔綱主角。黃仁勳沒有選擇好萊塢巨星，而是幽默點名成龍，認為對方外貌與自己有幾分神似，當時的回答也展現他一貫風趣的一面。

這段訪談近日重新受到討論，原因在於成龍1999年曾爆出與吳綺莉的婚外情，當時他面對媒體承認犯錯，並留下「犯了全天下男人都會犯的錯」這句經典發言。如今黃仁勳也傳出婚姻風波，兩人因為過去這段外貌相似的玩笑話被網友連結在一起，意外成為話題。

除了成龍之外，黃仁勳過去談到外貌時也曾展現幽默感。今年6月，他造訪韓國期間登上由劉在錫主持的節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」，接受面相專家朴成浚分析面相。專家稱讚他的額頭、下巴飽滿，眼神有神，鼻子也具有聚財象徵，認為是大富大貴的面相。

聽完分析後，黃仁勳開心比出大拇指，還開玩笑評論劉在錫的鼻子不夠飽滿，甚至提議南韓醫美界可以推出「仁勳鼻」（Jensen nose）服務，逗得現場氣氛相當熱絡。隨著近期婚姻話題延燒，黃仁勳過去在節目中的幽默發言也接連被翻出，成為網友討論焦點。

黃仁勳(見圖)曾點名成龍可以演他的自傳，因為兩人外貌相似。（路透資料照片）