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張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

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張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫近日出席「W中文版」年度盛典，「真升咖了」相關話題登上熱搜。(取材自微博)
張凌赫近日出席「W中文版」年度盛典，「真升咖了」相關話題登上熱搜。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫在W中文版年度盛典坐上主桌核心區，並以高級訂製服與珠寶亮相，因待遇升級與時尚資源提升而引爆「真升咖了」熱搜。

大陸人氣男星張凌赫近日出席「W中文版」年度盛典，座位安排與服裝規格意外成為焦點。他不僅坐上主桌核心位置，與金馬影后辛芷蕾、歌手王嘉爾等人同席，更穿上當季高級訂製服，搭配寶格麗高級珠寶亮相。「張凌赫是真升咖了」相關話題登上熱搜，網友紛紛熱議他近年聲勢持續攀升的景況。

在剛落幕的「W中文版」年度盛典晚宴上，張凌赫的座位安排格外受到關注。據網傳內場座位圖，他坐在主桌核心區域，緊鄰主編Mix Wei，同桌還有金馬影后辛芷蕾、網球選手鄭欽文及歌手王嘉爾，對面則是女星楊冪。能與影視、體壇及音樂界重量級人物同桌，也讓外界關注到他在時尚圈的地位變化。

當晚，張凌赫的造型也很吸睛。他身穿英國設計師品牌Robert Wun 2026春夏高級訂製服，搭配寶格麗高級珠寶系列亮相。從服裝到珠寶的品牌配置，展現品牌對他的重視，也成為此次盛典討論焦點。

張凌赫時尚資源屢創新高，背後離不開作品表現與市場人氣的加持。他今年主演的古裝劇「逐玉」播出後引發討論，據相關平台數據，愛奇藝站內熱度突破1萬，騰訊視頻站內熱度則突破3.1萬，帶動他的知名度進一步提升。劇集播出期間，他全平台粉絲增加超過800萬，商業代言據稱也累計達28個。

除了影視及商業活動，張凌赫近年也逐漸拓展主流舞台曝光機會，受邀參與晚會與頒獎典禮，並曾以青年代表身分發表演講，獲官方媒體介紹為「兩岸青年文化交流使者」，形象不再侷限於偶像劇男主角。

從早期擔任配角，到近年陸續挑起大梁，張凌赫出道約6年，逐步累積作品與觀眾基礎。這次在時尚盛典獲得的待遇，讓「升咖」話題再度升溫；對他而言，如何持續以作品穩住人氣，將是下一階段能否站穩一線的重要關鍵。

精華 FAQ

  • 他不僅坐上主桌核心位置，還與辛芷蕾、鄭欽文、王嘉爾同席，服裝與珠寶規格也很高，因此被外界視為時尚地位明顯提升，相關「升咖」話題迅速發酵。

  • 他身穿英國設計師品牌Robert Wun 2026春夏高級訂製服，並搭配寶格麗高級珠寶系列亮相，從服裝到配件都屬高規格配置，顯示品牌對他的重視。

  • 內文提到他主演的古裝劇《逐玉》帶動站內熱度與粉絲增長，商業代言也累積到28個，此外還逐步登上主流活動舞台，讓他的影視、商業與時尚資源同步提升。

楊冪 鄭欽文

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