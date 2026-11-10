梁家輝深夜獨自搭高鐵 低頭小憩畫面瘋傳 網讚：這才是真巨星
梁家輝深夜獨自搭高鐵前往廈門參加金雞獎，低調樸實的模樣被網友盛讚，外界也關注他能否憑《捕風追影》摘下金雞影帝。
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梁家輝深夜獨自搭高鐵前往廈門參加金雞獎，低調樸實的模樣被網友盛讚，外界也關注他能否憑《捕風追影》摘下金雞影帝。
「千面影帝」梁家輝近日被網友目擊現身高鐵站，沒有隨行團隊與前呼後擁的保鏢，現年68歲的他獨自拖著行李箱、背著雙肩包安靜候車。略顯疲憊的他一度靠在行李箱上低頭小憩，完全褪去明星光環的接地氣作風瞬間衝上熱搜，不少網友紛紛大讚，「真正的巨星從來不需要簇擁」。
照片中可見，的梁家輝身穿簡約休閒服，略顯疲憊的他一度靠在行李箱上低頭小憩。這份完全褪去明星光環的真實與樸素，被網友形容為「最接地氣的趕路人」。相關話題隨即衝上熱搜，不少網友紛紛留言大讚，「真正的巨星從來不需要簇擁」、「老一輩港星的踏實作風太圈粉了」、「人家真的當演員是個工作，沒把自己當明星」。
據悉，梁家輝此行是前往廈門參加第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮。
手握5座香港電影金像獎、1座金馬獎影帝的他，入行40多年來，憑藉犯罪動作片「捕風追影」中的反派角色「傅隆生」，首次獲得金雞獎最佳男主角提名。若順利摘獎，他將正式補齊華語影壇極具代表性的「三金大滿貫」拼圖。
面對強敵環伺與各界期待，梁家輝態度相當淡然，採訪時謙虛表示，「沒有信心，能拿到提名、參與金雞獎，我已經很開心了」。
梁家輝自1981年考入TVB訓練班、1982年北上拍攝「垂簾聽政」飾演咸豐皇帝以來，已拍過160多部電影，塑造了無數經典。他曾感嘆，演員的一生就是透過角色在不同地域與文化中「活過萬千人生」。如今這位走過歲月風霜的巨星，依然帶著對表演的敬畏與謙遜獨自前行，用最樸實的姿態，展現了屬於頂級演員的風範與底蘊。
因為網友拍到他沒有團隊陪同、也沒有保鏢簇擁，獨自拖行李、背雙肩包候車，還靠在行李箱上低頭小憩，畫面相當生活化，因而迅速登上熱搜。 網友認為他雖然是資深影帝，卻沒有明星架子，出行方式與一般旅客無異，展現踏實、低調又接地氣的態度，因此被讚為不靠排場也能散發魅力的真正巨星。 他是前往廈門出席第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮，並以《捕風追影》首次入圍最佳男主角。若得獎，將補齊華語影壇重要的三金大滿貫。
精華 FAQ
因為網友拍到他沒有團隊陪同、也沒有保鏢簇擁，獨自拖行李、背雙肩包候車，還靠在行李箱上低頭小憩，畫面相當生活化，因而迅速登上熱搜。
網友認為他雖然是資深影帝，卻沒有明星架子，出行方式與一般旅客無異，展現踏實、低調又接地氣的態度，因此被讚為不靠排場也能散發魅力的真正巨星。
他是前往廈門出席第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮，並以《捕風追影》首次入圍最佳男主角。若得獎，將補齊華語影壇重要的三金大滿貫。
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