劉亦菲素顏再掀議 阿布達比曬「零濾鏡生圖」 好膚質讓網友暴動

劉亦菲素顏狀態再掀熱議。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 劉亦菲赴阿布達比入住飯店後曬出全素顏、零濾鏡生圖，並與印有7套經典紅毯造型的歡迎卡合影，因膚質與氣色極佳再度登上熱搜。

大陸人氣女星劉亦菲 素顏狀態再掀熱議！藝人劉亦菲近日在Instagram分享最新近況，曬出一組在阿布達比飯店拍攝的零妝容隨拍。照片中她全素顏登場，不只完全沒開濾鏡，更展現白淨通透的極佳膚質，吸引大批網友狂讚「素顏太能打」，照片一出更迅速衝上微博熱搜榜！

據了解，劉亦菲此次分享照片，還與入住當地酒店收到的一份特別歡迎禮有關。她入住當地飯店時，收到一份特別的歡迎禮——一張印有她過往七個經典紅毯造型的專屬歡迎卡。劉亦菲特地與卡片合影留念，畫面中的她未施脂粉，眉眼自然柔和、膚質白淨通透，整體氣色極佳。其中一張她微微傾斜鏡頭、單手托腮的照片，更被廣大網友大讚「自帶仙氣」。

這並非劉亦菲首次因素顏成為網路熱搜焦點。私底下的她被網友巧遇逛街、用餐時，幾乎從不刻意遮掩，素顏對她而言早已是生活常態。此前她也曾一口氣曬出八張喝咖啡的純素顏日常隨拍，沒有濃妝與繁複造型，被形容帶有「剛下課順手和朋友見面」的輕盈自然感。這種不依賴修圖與濾鏡的坦然態度，在娛樂圈中顯得格外難得，也讓她的每一次素顏露面都能引發熱烈討論。

這次劉亦菲素顏照曝光後，再度掀起網友熱議，不僅獲得大批按讚，也登上微博熱搜。有網友留言大讚：「這素顏狀態也太真實了」，也有人認為，比起精修大片，這種隨手記錄的生活瞬間反而更有魅力。還有粉絲表示：「敢放開生圖，本身就是一種底氣」、「不執著於完美濾鏡，這份鬆弛感太難得了」。另外，也有網友認為她屬於「越素越好看」的類型，直呼少了濃妝修飾，五官更顯自然。留言區也有不少粉絲敲碗，希望她能繼續分享更多生活日常。