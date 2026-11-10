張予曦目睹粉絲被推、打掉手機 怒斥工作人員：瘋了嗎

備用 張予曦因參加「乘風2024」表現亮眼，受到不少觀眾喜愛。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 張予曦被拍到收工時制止工作人員推開粉絲、打落手機，因護粉言行獲讚，但現場秩序與疏導方式也引發網友討論。

大陸女星張予曦日前收工時，目睹工作人員打落粉絲手機、出手推人，當場皺眉怒斥：「你在幹嘛呀？不能這樣推人好嗎？你瘋了還是咋了？」她挺身維護粉絲的畫面近日再度流傳，獲得網友好評。

網路近日流傳一段張予曦拍攝劇集期間的收工影片。當時她離開拍攝現場，與等候多時的粉絲互動，其中一名粉絲上前希望與她比愛心，張予曦也已經抬手準備回應，沒想到隨行工作人員突然出手打落粉絲手機，並用力將人推開。

張予曦目睹過程，立即轉頭制止工作人員，語氣又急又氣地質問：「你在幹嘛呀？不能這樣推人好嗎？你瘋了還是咋了？」工作人員遭到斥責後，態度隨即放軟，改以口頭方式提醒粉絲讓位。

影片曝光後，不少網友肯定張予曦及時出面維護粉絲，認為現場秩序即使需要維持，也不應透過打落手機、推搡他人的方式處理。

不過，也有網友認為，粉絲長時間在現場等候，可能造成通道擁堵，影響劇組人員及車輛通行，場務人員確實有疏導壓力。相關討論主要聚焦於現場秩序與維護方式，認為保障藝人安全及通行固然重要，但仍應以溝通引導為主。

另有網友指出，這段影片其實是張予曦拍攝「深情眼」期間的畫面，並非近期發生，如今舊片重新流傳，再度引發關注。張予曦曾參加綜藝節目「乘風2024」（浪姐5），憑藉節目表現受到關注。截至目前，張予曦及劇組方面尚未對此事進一步回應。

張予曦目睹工作人員打落粉絲手機、出手推人，當場出言制止。(視頻截圖)