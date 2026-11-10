張予曦目睹粉絲被推、打掉手機 怒斥工作人員：瘋了嗎
張予曦被拍到收工時制止工作人員推開粉絲、打落手機，因護粉言行獲讚，但現場秩序與疏導方式也引發網友討論。
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張予曦被拍到收工時制止工作人員推開粉絲、打落手機，因護粉言行獲讚，但現場秩序與疏導方式也引發網友討論。
大陸女星張予曦日前收工時，目睹工作人員打落粉絲手機、出手推人，當場皺眉怒斥：「你在幹嘛呀？不能這樣推人好嗎？你瘋了還是咋了？」她挺身維護粉絲的畫面近日再度流傳，獲得網友好評。
網路近日流傳一段張予曦拍攝劇集期間的收工影片。當時她離開拍攝現場，與等候多時的粉絲互動，其中一名粉絲上前希望與她比愛心，張予曦也已經抬手準備回應，沒想到隨行工作人員突然出手打落粉絲手機，並用力將人推開。
張予曦目睹過程，立即轉頭制止工作人員，語氣又急又氣地質問：「你在幹嘛呀？不能這樣推人好嗎？你瘋了還是咋了？」工作人員遭到斥責後，態度隨即放軟，改以口頭方式提醒粉絲讓位。
影片曝光後，不少網友肯定張予曦及時出面維護粉絲，認為現場秩序即使需要維持，也不應透過打落手機、推搡他人的方式處理。
不過，也有網友認為，粉絲長時間在現場等候，可能造成通道擁堵，影響劇組人員及車輛通行，場務人員確實有疏導壓力。相關討論主要聚焦於現場秩序與維護方式，認為保障藝人安全及通行固然重要，但仍應以溝通引導為主。
另有網友指出，這段影片其實是張予曦拍攝「深情眼」期間的畫面，並非近期發生，如今舊片重新流傳，再度引發關注。張予曦曾參加綜藝節目「乘風2024」（浪姐5），憑藉節目表現受到關注。截至目前，張予曦及劇組方面尚未對此事進一步回應。
因她目睹工作人員打掉粉絲手機，還直接出手推人，認為這樣對待粉絲不妥，當場質問對方不要再推人，語氣明顯又急又氣。 多數網友稱讚張予曦挺身維護粉絲，認為即使要維持現場秩序，也不該用打手機、推人的方式；另一些人則認為場務有疏導通道與車輛的壓力。 有網友指出這其實是她拍攝《深情眼》期間的舊畫面，並非近期事件，因影片再次在網路流傳，才重新引起大量關注與討論。
精華 FAQ
因她目睹工作人員打掉粉絲手機，還直接出手推人，認為這樣對待粉絲不妥，當場質問對方不要再推人，語氣明顯又急又氣。
多數網友稱讚張予曦挺身維護粉絲，認為即使要維持現場秩序，也不該用打手機、推人的方式；另一些人則認為場務有疏導通道與車輛的壓力。
有網友指出這其實是她拍攝《深情眼》期間的舊畫面，並非近期事件，因影片再次在網路流傳，才重新引起大量關注與討論。
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