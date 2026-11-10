22場話劇沒白演… 楊超越「太陽雨」收著演 網讚：進步超多

楊超越獲讚演活了縫隙中頑強生長的「野草系少女」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 楊超越在新劇《今天是太陽雨》中以收斂演法與原聲台詞獲讚，搭配22場話劇磨練後的進步，成功帶動作品熱度與個人口碑翻盤。

曾經因演戲表情外放、被質疑「木訥」的楊超越，這次終於靠作品實現口碑翻盤。由楊超越搭配新生代男星董思成主演的都市情感新劇「今天是太陽雨」近期開播，不但熱度一路上揚，「楊超越演技好像進步好多啊」相關話題更迅速衝上熱搜，引發網友與影評人熱烈討論。

開播僅數日，「今天是太陽雨」在芒果 TV站內的播放量已迅速突破2億大關，更帶動平台單日下載量創下近一年新高；在短影音平台上的熱度峰值同樣突破2億，熱度與討論度居高不下。

而市場反響中最讓人驚喜的，莫過於觀眾對楊超越表演細節的認可。劇中她飾演背負家庭重擔、性格堅韌卻疲憊的貧困生「鄭雨」。不同於過往較為誇張的情緒表達，楊超越這次選擇「收著演」，在暴雨中摔倒時，第一反應是死死護住懷中的快遞；面對生活壓迫與醫療費負擔時，眼眶泛紅、強壓哽咽，不再依賴撕心裂肺的嘶吼來催淚。

此外，她全程採用原聲台詞，特意將聲線壓出一種沙啞疲憊感，吐字清晰且貼合小人物的生存狀態，獲讚演活了縫隙中頑強生長的「野草系少女」。

據悉，楊超越演技的突破並非偶然。她先前經過22場話劇巡演的磨練，無NG的現場演出讓她在台詞節奏與情緒控制上大有提升。再加上個人成長背景與角色的自然共鳴，使表演具備了充沛的生活質感。

雖然也有部分網友持保留態度，認為角色本身的冷淡設定幫她「藏了拙」，未來駕馭複雜情緒仍需時間驗證；但不可否認的是，楊超越用眼神與實力證明了自己的蛻變。隨著「今天是太陽雨」熱度持續發酵，不少觀眾期待她接下來的情緒戲。