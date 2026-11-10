楊洋、陳都靈11年後再續前緣…「等風熱吻你」開機 網讚：超多帥哥

楊洋的法醫造型獲得不少好評。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 《等風熱吻你》正式開機，楊洋與陳都靈繼《左耳》後11年再度合作，改編熱門IP並集結多位帥氣男星與實力班底，引發高度關注。

改編自晉江文學城知名作家唧唧的貓熱門IP的新劇「等風熱吻你」，11月10日正式宣布開機並公開全陣容名單。其中最具話題性的，莫過於領銜主演楊洋與陳都靈繼2015年電影「左耳」後時隔11年再度合作，消息曝光後隨即引發網友熱議。

「等風熱吻你」定位為現代偶像劇，故事講述楊洋飾演性格清冷偏執的天才法醫「許星純」，與陳都靈飾演明艷張揚的大明星「付雪梨」之間的多年情感羈絆。兩人年少時因故分開，多年後重逢並在相互試探與角力中「破鏡重圓」，展開一場雙向救贖的情感拉扯。

劇組同步釋出角色海報與現場開機照。楊洋在上班路透照中以金絲眼鏡搭配風衣登場，禁欲感十足的法醫造型獲得不少好評，被讚極度貼近原著。除了男女主角的CP感，該劇男演員陣容同樣備受關注，包含喬振宇、嚴屹寬、徐正溪、高卿塵與韓棟等人均特別加盟演出，涵蓋清冷禁慾到成熟溫潤等多種風格，話題「等風熱吻你好多帥哥」亦順勢登上熱搜。

幕後製作方面，該劇由曾執導「偷偷藏不住」的李青蓉與「難哄」的瞿友寧兩大導演聯合執導，擅長處理細膩的情感細節；女演員陣容則集結程瀟、左小青與王菊等人共同參演。

當年「左耳」中的「許弋」與「小耳朵」曾留給觀眾不少青春遺憾，如今楊洋與陳都靈時隔11年再度攜手演繹成年人的情感關係，在喚醒觀眾情懷之餘也帶來新鮮感受。「等風熱吻你」預計於無錫、上海等地進行約80至90天的拍攝。