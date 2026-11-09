目睹工作人員打掉粉絲手機 張予曦怒斥：瘋了嗎 霸氣護粉網讚爆
張予曦在拍戲收工時見工作人員推開粉絲並打落手機，立刻出面斥責護粉獲讚；不過該畫面疑為《深情眼》拍攝舊片重傳。
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張予曦在拍戲收工時見工作人員推開粉絲並打落手機，立刻出面斥責護粉獲讚；不過該畫面疑為《深情眼》拍攝舊片重傳。
大陸女星張予曦日前收工時，目睹工作人員打落粉絲手機、出手推人，當場皺眉怒斥：「你在幹嘛呀？不能這樣推人好嗎？你瘋了還是咋了？」她挺身維護粉絲的畫面近日再度流傳，獲得網友好評。
網路近日流傳一段張予曦拍攝劇集期間的收工影片。當時她離開拍攝現場，與等候多時的粉絲互動，其中一名粉絲上前希望與她比愛心，張予曦也已經抬手準備回應，沒想到隨行工作人員突然出手打落粉絲手機，並用力將人推開。
張予曦目睹過程，立即轉頭制止工作人員，語氣又急又氣地質問：「你在幹嘛呀？不能這樣推人好嗎？你瘋了還是咋了？」工作人員遭到斥責後，態度隨即放軟，改以口頭方式提醒粉絲讓位。
影片曝光後，不少網友肯定張予曦及時出面維護粉絲，認為現場秩序即使需要維持，也不應透過打落手機、推搡他人的方式處理。
不過，也有網友認為，粉絲長時間在現場等候，可能造成通道擁堵，影響劇組人員及車輛通行，場務人員確實有疏導壓力。相關討論主要聚焦於現場秩序與維護方式，認為保障藝人安全及通行固然重要，但仍應以溝通引導為主。
另有網友指出，這段影片其實是張予曦拍攝《深情眼》期間的畫面，並非近期發生，如今舊片重新流傳，再度引發關注。張予曦曾參加綜藝節目《乘風2024》（浪姐5），憑藉節目表現受到關注。截至目前，張予曦及劇組方面尚未對此事進一步回應。
她看到工作人員打掉粉絲手機、還用力推人後，立刻轉頭制止，語氣又急又氣地當場質問對方，要求不要以這種方式對待粉絲。 因為張予曦主動站出來保護粉絲，讓不少人認為她很有同理心；但也有人覺得現場粉絲久候可能影響通行，討論焦點集中在秩序與溝通方式。 有網友指出這是張予曦拍攝《深情眼》時的舊畫面，並非近期事件；截至目前，張予曦本人與劇組方面都尚未對此事進一步回應。
精華 FAQ
她看到工作人員打掉粉絲手機、還用力推人後，立刻轉頭制止，語氣又急又氣地當場質問對方，要求不要以這種方式對待粉絲。
因為張予曦主動站出來保護粉絲，讓不少人認為她很有同理心；但也有人覺得現場粉絲久候可能影響通行，討論焦點集中在秩序與溝通方式。
有網友指出這是張予曦拍攝《深情眼》時的舊畫面，並非近期事件；截至目前，張予曦本人與劇組方面都尚未對此事進一步回應。
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