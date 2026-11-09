1家5口擠83平米房子 蔡少芬：在香港已算是豪宅
蔡少芬一家從上海寬敞租屋搬回香港後，住進約83平方米住宅，靠巧妙收納與設計維持舒適，她也認為在香港這樣的空間已相當不錯。
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蔡少芬一家從上海寬敞租屋搬回香港後，住進約83平方米住宅，靠巧妙收納與設計維持舒適，她也認為在香港這樣的空間已相當不錯。
香港女星蔡少芬與丈夫張晉婚後育有三名子女，一家五口住在香港深水灣道一處約83平方米（約893.4平方英尺）的住宅，市價約3000萬港幣（約384萬美元）。過去一家人曾在上海租住面積達324平方米的房子，如今居住空間大幅縮小，但蔡少芬對目前的生活相當滿意，還曾在節目中笑稱，在香港有70多平方米的房子已經算是「豪宅」。
據了解，這套住宅是蔡少芬一家早年以約550萬港幣購入，隨著房價上漲，目前市值已大幅增加。為了讓一家五口住得舒適，屋內充分利用空間，特別搭建閣樓作為孩子的玩具房及活動區，兩個女兒的房間則採用上下舖設計，搭配量身規畫的收納空間，整體裝潢以白色和木色為主，布置簡潔，兼顧實用與生活感。
蔡少芬曾透露，一家人此前在上海租住約324平方米的寬敞住宅，每月租金約8.8萬港幣，後來考量孩子的教育而搬回香港。從寬敞的大平層換成約83平方米的空間，居住面積雖然縮小不少，但她並未因此抱怨，反而認為一家人住在一起，熱熱鬧鬧就是幸福。
以香港的居住環境來看，蔡少芬家確實不算小。據了解，香港人均居住面積中位數僅約4.7平方米，相較之下，蔡少芬一家人均居住面積約16.6平方米，已高於不少家庭的居住水平。
她與張晉及3名子女同住在香港深水灣道一處約83平方米住宅，市價約3000萬港幣。這間房是早年以約550萬港幣購入，如今因房價上漲而大幅升值。 屋內利用空間很講究，特別搭建閣樓作為孩子玩具房與活動區，兩個女兒的房間採上下舖設計，並加入量身規畫的收納空間，整體以白色和木色為主。 蔡少芬曾在上海租住約324平方米住宅，後來因孩子教育考量搬回香港。雖然居住面積縮小，她並未抱怨，反而認為一家人熱熱鬧鬧住在一起就是幸福。
精華 FAQ
她與張晉及3名子女同住在香港深水灣道一處約83平方米住宅，市價約3000萬港幣。這間房是早年以約550萬港幣購入，如今因房價上漲而大幅升值。
屋內利用空間很講究，特別搭建閣樓作為孩子玩具房與活動區，兩個女兒的房間採上下舖設計，並加入量身規畫的收納空間，整體以白色和木色為主。
蔡少芬曾在上海租住約324平方米住宅，後來因孩子教育考量搬回香港。雖然居住面積縮小，她並未抱怨，反而認為一家人熱熱鬧鬧住在一起就是幸福。
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