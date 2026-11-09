迪麗熱巴2.5億身家不買房 「飯店為家15年」原因曝光

迪麗熱巴公開不買房的原因。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 迪麗熱巴雖身家高達2.5億，卻因長年拍戲奔波各地選擇住飯店、不買房車，還以低物欲與公益作風獲得粉絲稱讚。

中國女星迪麗熱巴 出道15年，早已晉身娛樂圈頂流，據估身價高達2.5億人民幣，生活方式卻與一般人想像不同。近日，一段她過去的訪問被翻出，談到為何不買房時，她曾反問：「買個房子專門放行李箱嗎？」道出長期四處拍戲、沒有固定居住地的現實。身為大明星卻不買車買房，私服常是幾百元的平價單品，也讓粉絲大讚迪麗熱巴是「物欲超低的女明星」。

迪麗熱巴自18歲出道後，工作經常需要往返不同城市，一年有大量時間在外地拍戲、出席活動，生活重心隨著劇組與工作地點移動。對她而言，若購置房產，可能因為長時間不在家而閒置，還得額外花費心力處理物業管理、維修及日常打理等問題，反而增加生活負擔。相較之下，住飯店更能配合她頻繁移動的工作節奏。

有網友算了一下帳，長住高端酒店的套房，一個月約十幾萬開銷，比起自己買房置辦管家團隊，反而省心又划算。

隨時更換地點，更大幅降低了被私生飯蹲守的風險。

過去迪麗熱巴也曾分享自己的入住飯店習慣，她會隨身攜帶熟悉的床品，抵達後花約20分鐘整理房間，讓陌生空間迅速變得有熟悉感，就算是換城市也能無縫接軌。

有報導稱，迪麗熱巴出道多年未購置房產、汽車，也不參與炒股，對身邊的人極其大方，還長期默默做公益，也讓粉絲大讚迪麗熱巴的生活「純粹得讓人佩服」。