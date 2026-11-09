李現為楊紫慶生 連續9年不缺席 「神仙友誼」再登熱搜

李現(右)連續9年公開為楊紫送上生日祝福。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 楊紫34歲生日當天，李現連續9年卡點送上公開祝福，從「老同學」互動到多次合作，兩人深厚情誼再掀網路熱議。

娛樂圈的真摯友情總是格外動人。近日，大陸女星楊紫 迎來34歲生日，各大社交平台瞬間被來自演藝圈好友與粉絲的祝福聲浪淹沒。其中，最受外界矚目的莫過於男星李現 的祝福。他如期在微博 轉發生日文，溫暖寫下「生日快樂呀，老同學」，這不僅是李現連續9年公開為楊紫送上生日祝福，更讓「李現為楊紫慶生34歲」迅速登上熱搜，引發熱烈討論。

李現與楊紫同為北京電影學院2010級表演系的同班同學。在校期間便建立起良好默契的二人，於2019年合作主演爆款現象級甜寵劇「親愛的，熱愛的」，憑藉「韓商言」與「佟年」組成的「童顏CP」風靡全網。

劇中，甜度超標的火花延伸至戲外，成為無數觀眾心中的經典螢幕搭檔。隨後，兩人又二搭主演了古裝大劇「國色芳華」及續篇「錦繡芳華」，一樣收穫不少肯定。

細心的網友發現，李現對楊紫的祝福稱呼從早年的「楊紫老師」，演變為如今自然又親暱的「老同學」。如此接地氣又溫馨的互動，瞬間引發網友共鳴，「一句『老同學』勝過千言萬語」、「每年都在等這句『老同學』，儀式感直接拉滿」。

連續9年不間斷的真摯祝福，全網紛紛感嘆，「年年卡點送祝福，這份心意真的難能可貴」、「從校園到頂峰相見，陪伴才是最長情的告白」，被廣大網友盛讚為「內娛清流般的神仙友情」。

面對來自四面八方的愛意，楊紫也在生日當天感性發文，表達對大家一路支持的感謝，並表示會帶著這份祝福與力量繼續前行。這份歷久彌新的陪伴與支持，不僅為楊紫的34歲生日增添了溫馨色彩，也讓大眾見證兩人的深厚情誼。