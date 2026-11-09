我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

金子涵自爆護照被偷、積蓄被騙光 陌生城市身無分文睡大街

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金子涵因參加「青春有你」選秀走紅。(取材自微博)
金子涵因參加「青春有你」選秀走紅。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

金子涵近日自述遭人長期欺騙，積蓄被騙光、護照被偷，還被困在陌生城市露宿街頭，引發外界對她人身安全與精神狀況的關注。

過去參加過選秀節目「青春有你2」的金子涵，2025年4月宣布退出演藝圈，但其精神及健康狀況頻出問題。近日她再次發文自述長期遭遇騙局，稱自己被誘騙到陌生城市，護照被偷走，如今身無分文、被困當地無法回家。有網友在廣東一家超市內拍到一名素顏高個女子，上網PO文詢問是不是金子涵，也引來本尊回覆是她，稱自己被搞到露宿街頭，並要求網友刪除照片。一連串的狀況讓網友擔心金子涵的人身安全，呼籲她盡快報警尋求協助。

綜合大河報等媒體報導，沉寂已久的金子涵發文自述長期遭遇騙局，她在文中表示，有人冒充認識她家人的身分靠近她，花費多年取得她的信任，後來發現對方和自己家人並無關係。金子涵稱自己多年來積蓄被騙光，貼身物品多次被拿走，已經兩年省吃儉用沒有添置新衣，只能向身邊唯一的好友借錢維持生活。她還自曝被誘騙到陌生城市，護照被偷走，如今身無分文、被困當地無法回家。

金子涵的貼文隨即引發討論，有網友在廣東一家超市內拍到一名素顏高個女子，發帖詢問是否為金子涵。帖子發布後不久，金子涵本人出現在評論區，確認照片中的人是自己，並留言稱「我前幾天被搞到露宿街頭」，同時請求對方刪除照片，表示自己的情況已經很糟糕。

據此前報導，金子涵於2025年4月宣布退出演藝圈，此後曾被拍到剃平頭、暴瘦至49公斤，外形與選秀時期明顯不同。她也曾發文稱被人監控、面部被注射不明物質，導致頭痛和聽力受損；今年1月還發文指控歌手蔡徐坤是「大騙子」。

金子涵失控消息頻傳，不少網友擔心她的身心狀況，有人懷疑她有抑鬱症，「她現在的精神狀態，我真的怕以後會有啥事」、「結合她前段時間的狀態，可能真是生病了」；許多人呼籲她盡快報警尋求協助，先將人身安全放在首位。

金子涵去年把自己剃成平頭，暴瘦模樣和選秀時期大不相同。(取材自微博)
金子涵去年把自己剃成平頭，暴瘦模樣和選秀時期大不相同。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她表示自己長期遭遇騙局，積蓄幾乎被騙光，貼身物品也多次被拿走，最後還被誘騙到陌生城市，連護照都被偷走，導致無法回家。

  • 金子涵稱自己在當地已經身無分文，又因護照被偷而失去返家所需的證件，生活陷入困境，只能暫時靠借錢維持基本生活。

  • 網友看到她現身超市的照片後十分震驚，擔心她的人身安全與心理狀態，紛紛呼籲她盡快報警求助，先把自身安全放在第一位。

護照

上一則

小S憶首登香港金像獎 難忘大S霸氣喊話「瞬間安心」

下一則

1家5口擠83平米房子 蔡少芬：在香港已算是豪宅

延伸閱讀

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
安徽女赴泰失踨 母：女兒稱被拐緬甸電詐園區 遭強行轉走50萬

安徽女赴泰失踨 母：女兒稱被拐緬甸電詐園區 遭強行轉走50萬
中國大V人前正經人後胡搞？女友搜證爆他「出軌21人」

中國大V人前正經人後胡搞？女友搜證爆他「出軌21人」
婚禮當天婚房被借其他新人用 新娘怒拒7次 酒店奇葩操作被罵翻

婚禮當天婚房被借其他新人用 新娘怒拒7次 酒店奇葩操作被罵翻

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南。（美聯社）

新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

2026-11-03 22:41

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職