金子涵自爆護照被偷、積蓄被騙光 陌生城市身無分文睡大街

金子涵因參加「青春有你」選秀走紅。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 金子涵近日自述遭人長期欺騙，積蓄被騙光、護照被偷，還被困在陌生城市露宿街頭，引發外界對她人身安全與精神狀況的關注。

過去參加過選秀節目「青春有你2」的金子涵，2025年4月宣布退出演藝圈，但其精神及健康狀況頻出問題。近日她再次發文自述長期遭遇騙局，稱自己被誘騙到陌生城市，護照 被偷走，如今身無分文、被困當地無法回家。有網友在廣東一家超市內拍到一名素顏高個女子，上網PO文詢問是不是金子涵，也引來本尊回覆是她，稱自己被搞到露宿街頭，並要求網友刪除照片。一連串的狀況讓網友擔心金子涵的人身安全，呼籲她盡快報警尋求協助。

綜合大河報等媒體報導，沉寂已久的金子涵發文自述長期遭遇騙局，她在文中表示，有人冒充認識她家人的身分靠近她，花費多年取得她的信任，後來發現對方和自己家人並無關係。金子涵稱自己多年來積蓄被騙光，貼身物品多次被拿走，已經兩年省吃儉用沒有添置新衣，只能向身邊唯一的好友借錢維持生活。她還自曝被誘騙到陌生城市，護照被偷走，如今身無分文、被困當地無法回家。

金子涵的貼文隨即引發討論，有網友在廣東一家超市內拍到一名素顏高個女子，發帖詢問是否為金子涵。帖子發布後不久，金子涵本人出現在評論區，確認照片中的人是自己，並留言稱「我前幾天被搞到露宿街頭」，同時請求對方刪除照片，表示自己的情況已經很糟糕。

據此前報導，金子涵於2025年4月宣布退出演藝圈，此後曾被拍到剃平頭、暴瘦至49公斤，外形與選秀時期明顯不同。她也曾發文稱被人監控、面部被注射不明物質，導致頭痛和聽力受損；今年1月還發文指控歌手蔡徐坤是「大騙子」。

金子涵失控消息頻傳，不少網友擔心她的身心狀況，有人懷疑她有抑鬱症，「她現在的精神狀態，我真的怕以後會有啥事」、「結合她前段時間的狀態，可能真是生病了」；許多人呼籲她盡快報警尋求協助，先將人身安全放在首位。

金子涵去年把自己剃成平頭，暴瘦模樣和選秀時期大不相同。(取材自微博)