我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

姜妍豪邁吃麵清空大碗 網笑喊：蔣欣看了會流淚

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
姜妍大口吃下自製低卡蕎麥冷麵。(取材自微博)
姜妍大口吃下自製低卡蕎麥冷麵。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

姜妍在社群分享自製低卡蕎麥冷麵，滿滿一大碗卻被她豪邁清空，因與長年嚴格控食的蔣欣形成強烈對比，掀起網友熱議與爆笑留言。

娛樂圈的「身材管理」向來是一場無聲的戰爭，但當「大胃王」遇上「嚴格控食派」，產生的化學反應簡直讓網友笑翻。近日，熱播劇「小城良方」女主角姜妍在社交平台分享了一段自製低卡蕎麥冷麵的影片，滿滿一大碗的豪邁分量吸引不少人目光，更引發全網瘋狂艾特長期控管飲食的蔣欣，笑稱，「這要是被蔣欣看到應該會流淚吧」。

姜妍近期憑藉與肖戰主演的新劇「小城良方」人氣大漲。她在劇中飾演霸氣又風趣的殯儀館老闆娘「艾辰」，一口流利的東北腔倒追肖戰，直爽不做作的性格圈粉無數。沒想到劇裡瀟灑直率的她，劇外也是個美食達人，熱愛烹飪的她常在劇組親自下廚煮菜跟大家分享，好手藝大受好評。

影片中，姜妍備齊了油麥菜、黃瓜、綠豆芽與海鮮菇，還豪爽地加了一大把肥牛，搭配韓式辣醬與零卡雪碧調汁。只見她吃得津津有味，一口氣將一大碗麵清空，這份超乎常人想像的女明星飯量，卻讓不少網友想起蔣欣。

眾所周知，大骨架的蔣欣為了維持上鏡狀態，常年處於嚴苛的控食狀態，水煮菜涮水、克制碳水早已是日常。網友紛紛調侃，「這一碗夠蔣欣吃三天」、「蔣欣看完應該很想報警」、「蔣欣的減肥菜單直接被這碗麵震碎了」、「姜妍在做低卡美食，蔣欣在渡劫」。

同為演藝圈女星，姜妍靠著自製低卡美食實現「無痛維持身材」，而蔣欣則憑藉強大意志力硬扛飢餓，兩人的極致反差精準戳中了無數減肥人的心聲。這場由一碗冷麵引發的熱搜話題，不僅展現了女星背後不同的身材管理智慧，也成為全網減肥人的最新笑料。

精華 FAQ

  • 她分享的是自製低卡蕎麥冷麵影片，內容以油麥菜、黃瓜、綠豆芽、海鮮菇與肥牛等食材組成，並用韓式辣醬和零卡雪碧調味，主打清爽又有飽足感。

  • 因為她端出來的是滿滿一大碗的分量，卻能豪爽地全部吃完，展現出超乎一般女明星印象的飯量，讓不少人覺得反差很大，因此迅速成為話題。

  • 蔣欣長期被視為嚴格控食、靠意志力維持上鏡狀態的代表，和姜妍這種以低卡美食輕鬆吃飽的風格形成對照，網友便拿兩人的身材管理方式開玩笑。

肖戰

上一則

阿部寬稱平凡最難演 亂髮、不修眉降低光環

下一則

小S憶首登香港金像獎 難忘大S霸氣喊話「瞬間安心」

延伸閱讀

「小城良方」高開顛走 肖戰3吻姜妍飆2億流量 網喊好嗑到飛起

「小城良方」高開顛走 肖戰3吻姜妍飆2億流量 網喊好嗑到飛起
「華妃」蔣欣突遭強親脖子 嚇到後閃急推開 現場瞬間出現變化

「華妃」蔣欣突遭強親脖子 嚇到後閃急推開 現場瞬間出現變化
整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看

整理包／肖戰「小城良方」暴紅 大結局收視、演技突破與醫療爭議一次看
「小城良方」女主角姜妍 嫁銀行行長卻不當闊太？

「小城良方」女主角姜妍 嫁銀行行長卻不當闊太？

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南。（美聯社）

新任007範圍縮小？布洛斯南力挺卡倫透納演龐德：他非常出色

2026-11-03 22:41

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職