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迪麗熱巴身家至少2.5億人民幣不買房 飯店為家16年原因曝

記者陳穎／即時報導
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迪麗熱巴公開不買房的原因。（取材自微博）
迪麗熱巴公開不買房的原因。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

迪麗熱巴因長期在各地拍戲與工作，選擇不買房、長住飯店，並以自備床品與快速整理房間的方式維持熟悉感，同時兼顧便利與隱私。

中國女星迪麗熱巴出道多年，身家至少高達2.5億人民幣，演藝事業持續發展，工作行程遍及各地，生活方式卻與一般人想像不同。近日，一段她過去的訪問再度被翻出，談到為何不買房時，她曾反問：「買個房子專門放行李箱嗎？」道出長期四處拍戲、沒有固定居住地的現實，也讓外界重新關注她不買房、長年住飯店的生活哲學。

迪麗熱巴自18歲出道後，工作經常需要往返不同城市，一年有大量時間在外地拍戲、出席活動，生活重心隨著劇組與工作地點移動。對她而言，若購置房產，可能因為長時間不在家而閒置，還得額外花費心力處理物業管理、維修及日常打理等問題，反而增加生活負擔。相較之下，住飯店更能配合她頻繁移動的工作節奏。

過去她也曾分享自己的入住飯店習慣，會隨身攜帶熟悉的床品，抵達後花約20分鐘整理房間，讓陌生空間迅速變得有熟悉感。飯店提供清潔、安保及日常服務，省去不少生活瑣事，讓她能將更多時間與精力留給工作。

此外，對於經常受到外界關注的藝人而言，沒有固定公開住址，也有助於保留私人生活空間，降低住處曝光帶來的困擾。不過，外界對她選擇飯店生活的原因，也不宜直接解讀為單一考量。

精華 FAQ

  • 她工作經常往返不同城市，住處不固定，若買房反而可能長期閒置，還要處理物業、維修與打理等瑣事。相比之下，飯店更符合她移動頻繁的生活節奏。

  • 她曾反問「買個房子專門放行李箱嗎？」這句話反映出她一年大半時間都在外地拍戲或出席活動，因此對固定住所的需求並不高，也凸顯其務實想法。

  • 她會隨身帶熟悉的床品，抵達後再花約20分鐘整理房間，讓陌生空間迅速有熟悉感。加上飯店提供清潔與安保服務，能讓她把更多時間留給工作。

迪麗熱巴

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