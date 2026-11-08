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趙露思開直播 爸闖入「踩雷」 她急喊：你出去

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思近日在直播中發生一段意外插曲，爸爸「趙哥」驚喜入鏡，卻被她急忙一把推出鏡頭...
趙露思近日在直播中發生一段意外插曲，爸爸「趙哥」驚喜入鏡，卻被她急忙一把推出鏡頭外。 （取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

趙露思直播時因爸爸穿著競品服裝闖入鏡頭，當場被她推開並幽默制止，隨後又因狀態與寵物互動引發網友熱議。

中國人氣女星趙露思近日在直播中發生一段意外插曲，爸爸「趙哥」驚喜入鏡，卻被她急忙一把推出鏡頭外，口中還喊著「你出去，你穿的是我的競品」（指和自己產品處於競爭關係的其他品牌或商品），父女倆真實又搞笑的互動瞬間在網路上引發熱議。

據了解，趙露思當天疑似正在進行直播，爸爸趙哥不知何故突然出現在鏡頭範圍內，還懵懂發問「什麼1和2選擇？」。畫面中只見趙露思反應極快，下意識地伸手將爸爸往鏡頭外推。原來，趙露思身為運動品牌「ALO」的代言人，眼尖發現爸爸身上穿著其他運動品牌的服裝，深怕踩雷的她急喊「你出去，你穿的是我的競品」，趙哥被女兒這麼一推也迅速離開畫面，整段過程來得突然又充滿綜藝效果。

除了爸爸驚喜現身，趙露思在直播中的狀態也意外成為網友關注焦點。有不少觀看直播的網友表示，不知是否是妝容改變或濾鏡關係，直呼趙露思看起來和平常不太一樣，紛紛留言：「好像楊紫」、「逐漸楊紫化」、「真的認不出來了」、「臉每次都不一樣」，意外掀起一波討論。

不過面對外界紛擾，趙露思的心情顯然未受影響。她在直播後半段開心抱出三隻愛犬「DoeDoe」、「JuJu」與「點啾」和粉絲打招呼，過程中還狂飆超萌的「娃娃音」。其中臘腸狗DoeDoe在被抓著腳掌聞了一下後，瞬間「表情失守」狂盯著鏡頭看，搞笑又無奈的模樣讓趙露思也忍不住大笑，可愛的寵物日常瞬間融化大批粉絲的心。

事實上，這已經不是趙露思爸爸第一次在直播中「亂入」成為焦點。過去趙哥就曾從她身後路過脫口問話，嚇得趙露思驚恐回應「我在錄視頻爸爸！」。

趙露思也曾透露，爸爸因為外型年輕帥氣，父女倆走在街上還曾被誤認成情侶。近期趙哥客串女兒工作室出品的新劇《SONDER我不是NPC》，古裝扮相曝光後更被網友直呼「撞臉黃曉明」，父女倆約定「績效制」片酬的逗趣互動，也讓趙哥的話題度居高不下。

精華 FAQ

  • 因為爸爸趙哥突然入鏡時，身上穿著與她代言品牌競爭的運動服，趙露思擔心踩雷，立刻喊他出去，父女互動也因此變成話題。

  • 不少網友注意到她的妝容與濾鏡效果，認為和以往不太一樣，甚至留言說像楊紫、臉每次都不同，讓她的直播狀態也成為焦點。

  • 她後來抱出3隻愛犬DoeDoe、JuJu和點啾與粉絲打招呼，還以超萌娃娃音互動，其中DoeDoe被抓腳掌聞後表情僵住，畫面十分逗趣。

趙露思 楊紫

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