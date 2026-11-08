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出席金雞開幕式 趙麗穎被指胖了 「膀大腰圓雙下巴」

娛樂新聞組／綜合報導
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2026年中國金雞百花電影節在廈門開幕，黃曉明、趙麗穎點亮金雞。（中新社）
2026年中國金雞百花電影節在廈門開幕，黃曉明、趙麗穎點亮金雞。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

趙麗穎出席第39屆金雞獎開幕式後，因被指臉圓、雙下巴明顯而衝上熱搜，但也有網友認為她只是鏡頭效果與造型所致，整體更顯自然鬆弛。

第39屆中國電影金雞獎開幕式，趙麗穎以主評審身分出席，與黃曉明一起點亮「金雞」的畫面，近日在網上被大量轉傳，不少網友稱趙麗穎面部比之前圓潤、雙下巴明顯，相關評論還把「趙麗穎胖了」話題推上了微博熱搜。不過也有網友說，趙麗穎的面部雖然看起來之前胖了不少，但白白嫩嫩的樣子更討喜了。

11月6日，金雞獎開幕式上，趙麗穎以主評審身分亮相，有網友轉發現場視頻和照片，稱趙麗穎顯得有些緊張，眼神飄忽不定；而黃曉明則從容自如，氣定神閒，這種反差迅速引發了網友的討論。

不少網友反覆看了現場視頻，發現趙麗穎在這次亮相中，雙下巴痕跡可見。這次她穿的又是抹胸款亮片長裙，肩膀顯得格外寬，腰也沒了以往的纖細感，整體看著膀大腰圓，有種虎背熊腰的既視感。相比之下，黃曉明西裝筆挺，步伐穩健，微笑、打招呼等流程行雲流水，有人因此認為趙麗穎「翻車」了。

有網友解釋，趙麗穎近年來主要專注於劇組拍攝，面對的是鏡頭、導演、角色和劇本，這些場景對她來說非常熟悉。但在金雞獎這樣的大型開幕式上，面對現場的人群、閃光燈和直播鏡頭，顯然不是她的強項。黃曉明則長期活躍在各種晚會、綜藝和頒獎禮上，主持、表演、頒獎等對他來說早已駕輕就熟。

此外，39歲的趙麗穎正處於一個微妙的人生階段，身體狀態與20多歲時不同，新陳代謝變慢，稍微放鬆管理就會有變化；再加上她正處在轉型期，希望從古偶甜美的舒適區跳出來，嘗試更硬朗、更深刻的角色。多重壓力疊加在一起，站在不熟悉的舞台上，狀態緊繃幾乎是必然的。

也有評論認為，更圓潤的趙麗穎，看來白白嫩嫩，而且她在台上認真聽主持人說話，發言時字正腔圓，眼睛亮晶晶，顯得自信篤定，更加討喜。趙麗穎看來變圓潤，是因貼頭皮短髮加上直播廣角鏡頭，容易把臉橫向拉寬，認為臉上掛點肉反而更鬆弛。

趙麗穎曾在今年10月的一段視頻中，提到自己體重90斤。現場視頻顯示她胳膊肌肉線條仍清晰，有力量感，不少網友說，不必為了上鏡餓成紙片人。

趙麗穎被稱比之前胖了不少，且雙下巴痕跡可見。（取材自微博）
趙麗穎被稱比之前胖了不少，且雙下巴痕跡可見。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她以主評審身分亮相，現場影片被大量轉傳後，不少網友注意到她臉部看起來更圓潤、雙下巴明顯，連帶掀起「趙麗穎胖了」的熱搜話題。

  • 文章提到她面對大型開幕式與直播鏡頭時，眼神有些飄忽，反應不如黃曉明從容；也有人認為這是因為她較少參與此類頒獎場合。

  • 文中指出，趙麗穎近年專注拍戲、39歲身體狀態也不同以往，再加上貼頭皮短髮與廣角鏡頭容易放大臉部；不少人也認為她看起來更鬆弛、健康。

黃曉明 微博 趙麗穎

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