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楊坤揭「歌手」跑調真相 稱當時父墜樓 他驚恐發作硬登台

娛樂新聞組／綜合報導
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楊坤上談話節目，透露今年6月參加「歌手2026」嚴重跑調的原因。(取材自微博)
楊坤上談話節目，透露今年6月參加「歌手2026」嚴重跑調的原因。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

楊坤透露，因父親意外重傷引發急性驚恐發作，仍硬上歌手2026舞台而嚴重跑調；他也首度公開20年憂鬱症病史，盼外界正視心理健康。

53歲大陸歌手楊坤今年6月參加「歌手2026」，演唱「母親的河」時嚴重跑調，當場引發議論，最終遭到淘汰。沉寂數月後，他首度公開解釋失常原因，透露當時得知父親意外墜落、全身多處骨折，自己因過度驚嚇引發急性驚恐發作，登台後心跳失控、腳筋抽搐，連聲音都無法控制。此外，他也首度坦承與憂鬱症對抗長達20年，至今仍須每日服藥。

綜合媒體報導，楊坤日前登上訪談節目，談及當時的舞台意外。他透露，「歌手2026」直播前，父親因爬牆修剪樹枝不慎摔落，造成全身多處粉碎性骨折。他趕到醫院看到父親傷勢影像後，因心疼與驚恐當場昏倒，隨即出現急性驚恐發作。

儘管身體狀況不佳，但因直播節目檔期早已排定，楊坤仍硬著頭皮上台。他回憶，演唱時心跳快得不得了，腳也幾乎抽筋，身體完全不聽使喚，才造成嚴重跑調。更令他難以接受的是，當時自己竟沒察覺出了問題，還詢問助理唱得如何，直到對方告知跑調已登上熱搜，才知道自己失常。

楊坤坦言，這次演出對他打擊很大，因為多年來最引以為傲的就是唱功，沒想到在如此重要的舞台出現重大失誤。演出結束後，他回到飯店與助理抱頭痛哭，整晚無法入睡。

除了說明跑調真相，楊坤也首度公開病史。他透露，2005年確診憂鬱症，至今已與疾病共處20年，每天都須規律服藥。早年長期在北京打拚、居無定所的北漂生活，也讓他留下心理創傷，即使生活條件改善，過去的經歷仍不時出現在夢境中。

他表示，過去病情嚴重時，曾出現呼吸困難、胸口憋悶、視線無法集中等身體症狀，甚至連電話鈴聲都可能引發強烈驚恐。如今選擇公開病情，是希望讓更多有心理困擾的人知道，不必獨自承受，也不要因病感到羞恥，應積極就醫、接受治療。

精華 FAQ

  • 他表示，演出前得知父親爬牆修剪樹枝時墜落重傷，自己因此受驚過度，出現急性驚恐發作，登台後心跳失控、身體抽搐，才造成嚴重跑調。

  • 楊坤說自己看到父親傷勢後曾當場昏倒，之後一直處於驚恐狀態；上台時心跳非常快、腳幾乎抽筋，連聲音都難以控制，整個人幾乎不聽使喚。

  • 他透露自己自2005年確診憂鬱症，至今每天仍需服藥，也曾受北漂經歷影響留下創傷，希望透過公開經歷，讓有心理困擾的人知道可以求助，不必感到羞恥。

憂鬱症

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