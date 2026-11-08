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張柏芝黑金亮片裙、黑長直「公主切」配紅唇 評價兩極

娛樂新聞組／綜合報導
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張柏芝近日在上海一場品牌活動上「公主切」黑長直髮型，引發話題。（取材自微博）
張柏芝近日在上海一場品牌活動上「公主切」黑長直髮型，引發話題。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

張柏芝在上海品牌活動以黑金亮片短裙、黑長直與紅唇亮相，因「公主切」話題登熱搜；外界對其造型評價兩極，但多數仍肯定其港風氣場。

張柏芝近日在上海一場品牌活動上亮相，身穿黑金亮片短裙，搭配黑長直髮型與尖頭高跟鞋的造型，將話題「張柏芝剪了公主切」送上了熱搜，有網友稱她生圖散發「豪門感」；也有博主批評其造型「顯壯」、「腰粗腿壯人很矮」。多數評價認為她黑金配色「貴而不豓」，兼具復古港風與俐落氣場。

11月6日，張柏芝出現在上海恒隆廣場Balmain精品店煥新啟幕活動，她身穿黑金亮片短裙，亮片密鋪，短款收腿線，黑金配色襯膚色，復古紅唇配黑髮，散發港風明豓感。現場生圖傳出來之後，話題「張柏芝剪了公主切」直接上了熱搜，有網友留言：「一刀切的側邊髮束清爽俐落，襯得下頜線條絕美。」

也有博主認為，張柏芝的鼻影下手重，頂光一打鼻頭反光明顯；黑長直髮髮尾毛躁，沒做出順滑的光澤感；短裙長度卡在大腿位置，加上亮片本身的膨脹感和偏厚的墊肩，整體輪廓被說「顯壯」。

有評論還把矛頭指向造型團隊，稱亮片、寬墊肩、包臀短款三樣疊在一起，顯貴也顯厚，把視覺重心壓到了大腿；另有帳號稱現場看「腰粗腿壯人很矮」。也有現場看過動態視頻的人說，她走動、側頭、和人說話的時候，狀態是鬆弛的，被截出來傳播的是那一幀頂光正打在臉上的特寫。

有網友稱，1998年「喜劇之王」的柳飄飄，1999年「星願」的護士秋男，2004年「忘不了」的小巴司機，23歲拿金像影后；「港風美人天花板」、「香港最後一個美女」這些說法，是從那些角色裡長出來的，不是一場品牌活動能推翻的。

張柏芝「公主切」黑長直髮型引發話題。（取材自微博）
張柏芝「公主切」黑長直髮型引發話題。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她身穿黑金亮片短裙，搭配黑長直髮型、尖頭高跟鞋與復古紅唇，整體以黑金配色呈現，強調亮片質感與俐落線條，成為現場最受關注的焦點。

  • 支持者認為她生圖有豪門感，黑金配色貴氣又不豔；批評者則指出鼻影偏重、髮尾毛躁，且短裙與墊肩放大身形，讓整體視覺被說顯壯、顯矮。

  • 因為許多人認為她的代表性來自經典作品與長年累積的氣質，包括《喜劇之王》《星願》《忘不了》等角色塑造的港風印象，不會因一次品牌活動就被推翻。

張柏芝

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