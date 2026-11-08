范冰冰新片大尺度被老頭舔腳、口水餵食 導演：美國觀眾罵爆

「瘋癲老人日記」找來Lily Franky與范冰冰演出癱瘓老人及照顧他的兒媳婦。（圖／金馬執委會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 王穎執導新片《瘋癲老人日記》因舔腳、口水餵食等大尺度情節引發關注，美國觀眾反應激烈，日本觀眾則較能接受，范冰冰也被讚演出投入。

導演王穎過去曾以「喜福會」大受歡迎，執導新片「瘋癲老人日記」，找來范冰冰 與日本 演員Lily Franky合作，改編自日本作家谷崎潤一郎1961年的同名小說。電影涉及老年男性對年輕女性的迷戀、戀足癖及多場大膽情欲場面，王穎接受訪問時透露，電影在美國放映後，觀眾對年長男性與年輕女性的關係反應相當激烈，甚至被觀眾罵。反而日本觀眾接受度很高，甚至認為片中部分情節是日本文化的一部分。

王穎表示，原著創作於60年代，當時男性主義色彩濃厚，主角也有許多怪癖，因此改編時刻意調整人物性格，讓故事更符合當代觀眾的觀影習慣。他特別提到，選擇Lily Franky飾演男主角，就是看中他本身帶有幽默感，不希望角色只是原著中那種大男人形象。至於范冰冰的角色，原本並沒有設定為中國女性，是她主動表達演出意願後，才進一步調整劇本。王穎觀察，近年東京有愈來愈多中國人生活，也有不少日本男性與中國女性交往，因此將角色改為中國人，反而讓故事更貼近現實。

電影有不少大膽情欲場面，包括范冰冰讓Lily Franky舔腳、兩人之間的特殊互動。王穎透露，演員對劇本中的尺度並沒有太多顧慮，反而會提出自己的想法。其中舔腳的戲，范冰冰當天一早就告訴他自己喝了不少酒，Lily Franky則事先仔細研究整個演出流程，甚至將動作分成幾個階段完成。王穎原本以為拍攝會很複雜，沒想到只花了兩、三次便順利完成。

另一場令人印象深刻的戲，是范冰冰在電影中以口水餵食Lily Franky。王穎笑說，原本以為這場戲會很難拍，結果演員準備得相當充分，拍攝過程比預期順利，僅拍了兩、三次就完成，後製剪接時還稍微放慢速度，讓畫面更清楚。

至於范冰冰在片中的角色，王穎刻意不將她塑造成一個只想從男人身上獲取金錢與物質的女性，而是具有控制欲、善於操縱人心，卻又帶著神祕感的強勢女人。他認為，范冰冰本身就是一個很有力量的女性，在中國演藝圈發展並不容易，也懂得如何掌握自己的力量，因此將這些特質融入角色。

王穎也大讚范冰冰沒有一般大明星的架子，拍片時只帶一名助理協助翻譯，沒有過多要求，對演戲更是充滿熱情。他還透露，兩人在片場相處得很愉快，甚至曾想過讓范冰冰與Lily Franky再合作一部喜劇。

不過，電影在不同地區的反應也讓王穎感到意外。他表示，美國觀眾最在意的就是年長男性與年輕女性的關係，反應相當強烈；日本觀眾則相對熱情，尤其對片中與口水有關的橋段，認為那是日本傳統文化的一部分，「他們覺得別人不會明白，但那是他們很重要的東西。」

電影結尾范冰冰在Lily Franky的墳墓上跳舞，更是王穎認為全片最重要的一場戲。他表示，這場戲在原著中就存在，自己讀完小說後便認定一定要保留，「這是他們真正做愛的一場戲。」他認為，兩人之間的情欲與感情並非一開始就存在，而是在相處過程中逐漸發展，最後形成更深刻的連結。

王穎分享「瘋癲老人日記」映後活動。（圖／金馬執委會提供）